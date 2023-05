Nach dem WM-Viertelfinal 2010 kam es zu einer Massenschlägerei – es war nicht das einzige denkwürdige Duell zwischen der Schweiz und Deutschland. bild: imago

Nach vielen schmerzhaften Niederlagen – Zeit für die Schweizer Revanche gegen Deutschland

Das Duell Schweiz gegen Deutschland bietet aufgrund des Derby-Charakters jedes Mal eine hohe Brisanz. Auch in diesem Jahr treffen die beiden Nachbarn im WM-Viertelfinal aufeinander. Ein Rückblick auf vergangene Duelle.

Wieder einmal trifft die Schweiz im Viertelfinal einer Eishockey-WM auf Deutschland. Natürlich, ist man versucht zu sagen. Der Lohn für die starke Gruppenphase und Platz 1 ist ein Duell mit dem Angstgegner. Eigentlich dürfte sich die Schweiz darüber freuen, auf den vermeintlich schwächsten Viertelfinalisten aus Gruppe A zu treffen, doch sofort kommen Erinnerungen an vergangene Duelle hoch. Eine Auswahl.

Das Hitzige

Mai 2010, WM-Viertelfinal, Tatort Mannheim. Gastgeber Deutschland empfängt den südlichen Nachbarn, der bis dahin sechs Spiele gewonnen hat und sich nur Schweden sowie überraschend Norwegen geschlagen geben musste. Doch die favorisierten Schweizer tun sich schwer, es entwickelt sich eine Abwehrschlacht, bei der die Nati viermal den Pfosten, aber nie ins Tor trifft.

Dies gelingt in den 60 hitzigen Minuten, in denen insgesamt 121 Strafminuten ausgesprochen werden, einzig dem Deutschen Philip Gogulla. 1:0 gewinnt Deutschland, nach dem Spiel mündet der angestaute Schweizer Frust in eine Massenschlägerei.

Die Schlägerei nach dem WM-Viertelfinal 2010. Video: SRF

Das Deutliche

15 Mal kam es seit 1990 an einer WM oder an Olympischen Spielen zum Duell mit Deutschland. Oftmals endete die Partie extrem knapp, nur zweimal siegte die Schweiz mit mehr als einem Tor Unterschied. Einmal gelang der Nati dies an der WM 2005. Die Schweiz setzte sich dank Toren von Ivo Rüthemann, zweimal Martin Plüss, dem heutigen Nationaltrainer Patrick Fischer und Beat Forster gleich mit 5:1 durch. Es war das deutlichste Ergebnis zwischen den beiden Nachbarn an einem grossen Turnier. 2022 gewann die Schweiz ein Freundschaftsspiel 6:1.

Ein Bild aus dem Spiel gegen Deutschland ist nicht zu finden, aber hier jubelt der heutige Nati-Coach Patrick Fischer nach einem Tor gegen Belarus an der WM 2005. Bild: EPA

Das Olympische

Acht Jahre nach dem schmerzhaften Viertelfinal-Aus an der WM 2010 kommt es bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang wieder zu einem Duell in der K.o.-Runde. Wieder ist die Schweiz favorisiert, doch bereits nach neun Sekunden wird Cody Almond für einen Check gegen den Kopf mit einem Spielausschluss bestraft. Deutschland geht in Führung, der Schweiz gelingt im Mitteldrittel der Ausgleich durch Simon Moser.

Auch dieses Mal entwickelt sich eine torarme Partie, das Spiel geht beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Dort braucht Deutschland aber erneut nicht lange für ein Tor: Nach 26 Sekunden entscheidet Yannic Seidenberg den Achtelfinal zugunsten des späteren Silbermedaillen-Gewinners.

Der Siegtreffer von Seidenberg. Video: streamja

Das Letzte

Letztmals kam es an der WM im letzten Jahr zum Duell zwischen der Schweiz und Deutschland. Wie so oft, wenn diese beiden Nationen an einem grossen Turnier aufeinandertrafen, geht es eng zu und her. Die Torfolge aus Sicht der Schweiz lautet 1:0, 1:2, 3:2, 3:3. Das Spiel, das über den Gruppensieg entscheidet, geht somit in die Verlängerung. Dank des Zusatzpunkts steht die Schweiz als Gruppensieger fest.

Nach fünf torlosen Minuten muss das Penaltyschiessen die Entscheidung bringen. Weil Nico Hischier und Damien Riat als einzige erfolgreich sind, gewinnt die Schweiz auch das siebte Gruppenspiel, bevor sie dann im Viertelfinal an den USA scheitert.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Das Schmerzhafte

Im Jahr davor endete die Penalty-Lotterie für die «Eisgenossen» weniger erfolgreich. Dabei scheint die Schweiz der Favoritenrolle im Viertelfinal der WM 2021 gegen Deutschland für einmal auch in einem Ausscheidungsspiel gerecht zu werden. Nach Toren von Ramon Untersander und Fabrice Herzog führt sie im Mitteldrittel 2:0, und auch nach dem Anschlusstreffer von Timo Kühnhackl scheint das Team von Patrick Fischer lange als Sieger vom Eis zu gehen.

Doch dann, 44 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit, das Tor der Deutschen ist schon leer, trifft Leon Gawanke doch noch zum 2:2. Ein Schock für die Schweiz, von dem sie sich nicht mehr richtig erholt. Das Spiel geht ins Penaltyschiessen, von den ersten jeweils vier Schützen treffen nur Timo Meier und Dominik Kahun. Dann scheitert Grégory Hofmann und trickst Deutschlands Marcel Noebels den Schweizer Goalie Leonardo Genoni aus, und er sorgt so für die Entscheidung. Es ist wohl die bitterste Niederlage gegen Deutschland an einem grossen Turnier für die Schweiz.

Die Zusammenfassung. Video: SRF

Das Hoffnung machende

So sollten die Nati-Stars lieber nicht an die letzten drei K.o.-Spiele gegen Deutschland denken. Alle endeten nämlich mit einer knappen und deshalb umso schmerzhafteren Niederlage. Einmal gewann aber auch die Schweiz in einem solchen Duell. Dies ist mittlerweile 31 Jahre her. An der WM 1992 gewinnt die Schweiz den Viertelfinal gegen Deutschland in Prag 3:1. Die Torschützen heissen Mario Brodmann, Felix Hollenstein und Roberto Triulzi. Die Schweiz wird am Schluss WM-Vierter und kehrt mit dem besten Resultat seit der Heim-WM 1953 in die erweiterte Weltspitze zurück.

Erinnerungen an die WM 1992. Video: SRF

Die Chance zur Revanche

Nun kommt es also erneut zum Viertelfinal-Duell zwischen der Schweiz und Deutschland. Wie vor zwei Jahren findet das Spiel erneut in Riga statt. Wieder einmal geht das kleinere Land als Favorit in die Partie.

Es ist das 63. Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn, 26:32 lautet die Bilanz aus Schweizer Sicht, vier Spiele endeten Unentschieden. Es ist also höchste Zeit, die Bilanz aufzubessern. Vor allem ist es aber an der Zeit, für das dreimalige Ausscheiden in Spielen gegen die Deutschen seit 2010 Revanche zu nehmen.

Sechs Siege in sieben Spielen: Die Schweizer Nati scheint für das Duell mit Deutschland bereit. Bild: keystone

So deutlich wie jetzt waren die Quoten bei den Buchmachern noch nie verteilt, fast alle erwarten einen Sieg der Schweiz. Doch in diesem Duell heisst das nichts. Die bisherigen Leistungen der Schweizer an dieser WM lassen aber Hoffnung aufkommen, zumal die Nati nicht von einem einzelnen Spieler abhängig ist, sondern sich die Last ziemlich gleichmässig verteilt. Neun Spieler haben bisher mindestens fünf Skorerpunkte erzielt, bei den Deutschen gelang dies nur fünf Akteuren.

Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass es meist nur ein oder zwei Tore braucht, um dieses Spiel für sich zu entscheiden.