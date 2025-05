Die Österreicher stehen zum ersten Mal seit 31 Jahren in einem WM-Viertelfinal und treffen auf die Schweiz. Bild: keystone

Das Nachbarduell ist perfekt: Die Hockey-Nati trifft im Viertelfinal auf Österreich

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft beendet die Gruppenphase auf dem ersten Platz und trifft nun im Viertelfinal auf Österreich.

Im WM-Viertelfinal trifft die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft am Donnerstag auf Österreich. Die Partie wird in Herning ausgetragen, in der dänischen Stadt hat die Schweiz schon alle Gruppenspiele bestritten.



Die Österreicher, welche die Gruppe A auf dem vierten Platz abgeschlossen haben, stehen zum ersten Mal seit 31 Jahren im Viertelfinal einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Trainiert wird das ÖEHV-Team vom Schweizer Roger Bader. Im letzten und entscheidenden Gruppenspiel setzte sich Österreich mit 6:1 gegen Lettland durch. Zuvor waren die Österreicher bereits gegen Frankreich, Slowenien und die Slowakei als Sieger vom Eis gegangen.

Die Schweizer gewannen an der diesjährigen Weltmeisterschaft sechs der sieben Gruppenspiele und beendeten die Gruppe B auf dem ersten Platz. Nur im ersten Spiel gegen den Weltmeister Tschechien konnte das Team von Trainer Patrick Fischer nicht gewinnen. Die Tschechen setzten sich in der Verlängerung durch.

Vor einem Jahr setzte sich die Hockey-Nati knapp gegen Österreich durch. Bild: keystone

Zum letzten Mal trafen die beiden Nachbarländer an der letztjährigen WM aufeinander. Im Gruppenspiel setzte sich die Schweiz in einer torreichen Partie mit 6:5 durch. Die letzte Niederlage gegen Österreich kassierten die Schweizer vor zehn Jahren. Damals gelang den Österreichern an der Weltmeisterschaft die grosse Überraschung. (riz)