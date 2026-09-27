Jesse Puljujärvi (rechts) im Duell gegen Biels Torhüter Harri Säteri. Bild: keystone

Genève-Servette gewinnt in Biel und setzt Aufholjagd fort

Genève-Servette kommt immer besser in Fahrt. Im einzigen Sonntagsspiel der National League gewinnen die Genfer in Biel 2:0.

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Nach drei Niederlagen zum Saisonstart reihte Servette nun den dritten Sieg in Folge aneinander und machte in der Tabelle einen Sprung vom 10. auf den 3. Platz. Matchwinner war Sakari Manninen mit zwei Treffern im Schlussdrittel.

Nach dem 6:0 am Donnerstag in Kloten hielt Biels Goalie Harri Säteri seinen Kasten auch am Sonntag bis zur 46. Minute rein. Dann traf sein finnischer Landsmann Manninen zum 0:1 – mit sechs gegen fünf Feldspielern bei einer angezeigten Strafe gegen Biel. Elf Minuten später sorgte erneut Manninen für eine Vorentscheidung.

Wenig später wurde Marcus Sylvegards vermeintliches 1:2 wegen zu hohem Stock nach Ansicht der Videobilder aberkannt, so dass Stéphane Charlin mit 19 Paraden zu seinem ersten Shutout der Saison kam.

Biel - Genève-Servette 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

6083 Zuschauer. SR Gerber/Tscherrig, Obwegeser/Gurtner.

Tore: 46. Manninen (Granlund, Henauer/Strafe angezeigt) 0:1. 57. Manninen (Granlund, Puljujärvi) 0:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Sylvegard; Puljujärvi.

Biel: Säteri; Trutmann, Söderström; Burren, Iakovenko; Zryd, Aeschbach; Christen, Stampfli; Sylvegard, Neuenschwander, Rajala; Sever, Haas, Zwerger; Hofer, Cajka, Sablatnig; von Rohr, Vermin, Bärtschi.

Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Le Coultre; Rutta, Henauer; Sutter, Karrer; Mukuna; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Ignatavicius, Müller, Rod; Miranda, Verboon, Kneubuehler; Hischier.

Bemerkungen: Biel ohne Andersson, Grossmann und Skinner (alle verletzt), Genève-Servette ohne Chanton und Untersander (beide verletzt). Biel von 57:02 bis 57:44, 57:59 bis 59:27 und ab 59:46 ohne Torhüter. (car/sda)