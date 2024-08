Im Sommer brauchen Simon Moser (r.) und Co. gar mal Sonnencreme zum Eishockeyspielen. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Wann kann Simon Moser wieder spielen? Der SC Bern bangt um seinen Kult-Captain

Simon Moser(35) fehlte auch beim zweiten Vorbereitungsspiel in Basel (5:4). Seine Absenz ist besorgniserregend. Trainer Jussi Tapola weiss nicht, wann er wieder auf seinen Captain zählen kann.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Die Frage an SCB-Trainer Jussi Tapola darf vor der Saison nicht fehlen: Ernennen Sie Simon Moser wieder zum Captain? Seit zehn Jahren stürmt der ehemalige Langnauer für den SCB und seit sieben Jahren führt er das Team als Captain.



Auf diese Frage macht der SCB-Trainer ein sorgenvolles Gesicht. Die Frage, ob Simon Moser wieder zum Captain bestimmt werde, stelle sich momentan nicht. «Wir müssen zuerst einmal wissen, wann er wieder für uns spielen kann.» Simon Moser fehlte sowohl beim ersten Vorbereitungsspiel in La Chaux-de-Fonds (8:2) als auch bei der zweiten Testpartie am Dienstag in Basel (5:4). Ist er verletzt? «Nein», sagt Jussi Tapola «es sind gesundheitliche Probleme. Weitere ärztliche Abklärungen sind erforderlich, um herauszufinden, wann er wieder mit hundertprozentiger Belastung trainieren und spielen kann.»

Sorgt sich um seinen Spieler: SCB-Trainer Jussi Tapola. Bild: keystone

Simon Moser leidet an Rückenbeschwerden. Der Powerstürmer mit der NHL-Postur (187 cm/97 kg) bezahlt einen Preis für den generösen, aufopfernden Einsatz und sein intensives Spiel während mehr als 15 Jahren Profihockey. Er gehört zu den härtesten, aber auch fairsten Schweizer Stürmern der Neuzeit.

Simon Moser hat in den letzten 6 Jahren in der Qualifikation nur 11 Partien verpasst und letzte Saison alle 52 Qualifikationsspiele (16 Punkte/8 Tore) und alle 7 Viertelfinalbegegnungen gegen Zug bestritten (1 Tor). Seine Punkteproduktion bewegte sich also in einem überschaubaren Rahmen und ein Ausfall auf unbestimmte Zeit ist rein hockeytechnisch verkraftbar. Aber seine Bedeutung für den SCB geht weit über Tore und Assists hinaus und kann für die Chemie des Teams gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er hat Kultstatus. Seine Rolle für den Klub ist durchaus vergleichbar mit jener, die einst Mathias Seger bei den ZSC Lions gespielt hat. Ein SCB ohne Simon Moser ist nicht gleich wie ein SCB mit Simon Moser.

Bei dieser Ausgangslage rückt auch die Frage in den Hintergrund, ob der Vertrag mit dem WM-Silberhelden von 2013 und 2018 (121 Länderspiele/47 Punkte) um ein weiteres Jahr verlängert werden soll. Simon Moser hat seit 2007 in der höchsten Liga für Langnau und den SC Bern in 830 Spielen 445 Punkte (214 Tore) produziert und 562 Strafminuten verbüsst. Eine Saison (2013/14) hat er in Nordamerika in der Organisation von Nashville gespielt (6 NHL-Spiele/2 Punkte, 51 AHL-Spiele/26 Punkte). Mit Langnau ist er 2013 als Captain abgestiegen, mit dem SCB hat er als Captain 2016, 2017 und 2019 den Titel geholt.