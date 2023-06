Ausgewählte Partien:

Englands Rekordtorschütze Harry Kane traf auch in Malta. Bild: keystone

England und Frankreich souverän + Rumänien lässt Punkte liegen + Deutschland verliert

Gruppe I

Kosovo – Rumänien 0:0

Rumänien musste sich nach Siegen gegen Andorra und Belarus auswärts im Kosovo mit einem 0:0 begnügen. Für den Kosovo, bei dem FCZ-Verteidiger Fidan Aliti in der Startformation stand und der Noch-Winterthur-Akteur Hekuran Kryeziu eingewechselt wurde, war es das dritte Unentschieden im dritten Spiel. Ein Treffer des Ex-Baslers Edon Zhegrova wurde in der 69. Minute vom VAR aberkannt. Rumänien hatte seine ersten beiden Spiele wie die Schweiz gewonnen. Am Montag tritt die Mannschaft von Trainer Edward Iordanescu in Luzern zum Spitzenkampf an.

Kosovo - Rumänien 0:0

Pristina. SR Makkelie (NED).

Bemerkungen: Kosovo mit Aliti und Hekuran Kryeziu (Winterthur/ab 73./verwarnt), ohne Rrudhani (Young Boys/Ersatz) und Mirlind Kryeziu (Zürich/überzählig). 69. Tor von Zhegrova (Kosovo) vom VAR aberkannt.

Belarus – Israel 1:2

Belarus - Israel 1:2 (1:0)

Budapest. SR Gillett (AUS).

Tore: 16. Ebong 1:0. 85. Weissmann (Penalty) 1:1. 92. Gloukh 1:2.

Bemerkungen: 75. Tor von Weissmann (Israel) vom VAR aberkannt.

Gruppe B

Gibraltar – Frankreich 0:3

Das erwartete Schützenfest blieb im portugiesischen Faro, wo Gibraltar seine Heimspiele austrägt, aus. Frankreich ging durch einen Kopfball von Olivier Giroud zwar früh in Führung, setzte sich am Ende aber nur 3:0 durch. Kylian Mbappé traf kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt, in der Schlussviertelstunde unterlief den Gastgebern noch ein Eigentor. Auch nach dem dritten Qualifikations-Spiel bleibt Frankreich damit ohne Gegentor und Verlustpunkt. Dahinter verteidigt Griechenland mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel den zweiten Platz.

Einmal mehr beweist Olivier Giroud seine Kopfballstärke. Video: streamja

Gibraltar - Frankreich 0:3 (0:2)

Faro (POR). SR Aranowskji (UKR).

Tore: 3. Giroud 0:1. 45. Mbappé (Penalty) 0:2. 78. Mouelhi (Eigentor) 0:3.

Frankreich: Samba; Pavard, Wesley Fofana, Konaté (84. Disasi), Théo Hernandez; Griezmann (65. Nkunku), Tchouaméni, Camavinga (79. Youssouf Fofana); Coman (65. Démbélé), Giroud (65. Kolo Muani), Mbappé.

Griechenland - Irland 2:1 (1:1)

Athen. SR Lechner (AUT).

Tore: 15. Bakasetas 1:0. 27. Collins 1:1. 49. Masouras 2:1.

Bemerkung: 95. Rote Karte gegen Doherty (Irland).

Gruppe C

Malta – England 0:4

England setzte sich auf Malta vor allem dank einer starken ersten halben Stunde souverän 4:0 durch. Bereits nach 31 Minuten hatten die «Three Lions» drei Tore erzielt. Ein Eigentor Maltas eröffnete den Torreigen, Trent Alexander-Arnold mit einem schönen Distanzschuss und Harry Kane per Penalty sorgten für die weiteren Tore. Der für Kane eingewechselte Callum Wilson verwandelte ebenfalls noch einen Penalty.

Trent Alexander-Arnold trifft sehenswert gegen Malta. Video: streamja

Malta - England 0:4 (0:3)

Ta' Qali. SR Pajac (CRO).

Tore: 8. Apap (Eigentor) 0:1. 28. Alexander-Arnold 0:2. 31. Kane (Penalty) 0:3. 83. Wilson 0:4.

England: Pickford; Trippier, Maguire, Guehi, Shaw (59. Mings); Alexander-Arnold, Rice, Henderson (59. Rashford); Saka (46. Foden), Kane (60. Wilson), Maddison (69. Eze).

Nordmazedonien - Ukraine 2:3 (2:0)

Skopje. SR Fähndrich (SUI).

Tore: 31. Bardhi (Penalty) 1:0. 39. Elmas 2:0. 62. Zabarnji 2:1. 69. Konoplija 2:2. 83. Tsigankow 2:3.

Bemerkung: 73. Gelb-Rote Karte gegen Musliu (Nordmazedonien).

Gruppe D

Wales – Armenien 2:4

Wales unterliegt völlig überraschend Armenien und gibt die Tabellenführung in der Gruppe D ab. Zwar ging das Team von Robert Page nach zehn Minuten in Führung, doch drehten die Gäste die Partie schnell und erhöhten in der zweiten Halbzeit auf 3:1. Der Anschlusstreffer durch Harry Wilson liess nur kurzzeitig Hoffnung bei den Walisern aufkommen. Armeniens MLS-Profi Lucas Zelarayan, der bereits zum 1:1 getroffen hatte, stellte die Zwei-Tore-Führung wieder her. Wenig später sah Wales-Stürmer Kieffer Moore auch noch die Rote Karte.

Gruppe H

Dänemark – Nordirland 1:0

An der Spitze der Gruppe H wird es richtiggehend eng. Vier Teams haben nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Dänemark konnte gegen Nordirland eine Reaktion auf die überraschende Niederlage in Kasachstan zeigen und setzte sich knapp 1:0 durch. Dabei erlebten sie in der Nachspielzeit noch eine Schrecksekunde: Callum Marshall erzielte den vermeintlichen Ausgleich, der nach langen Minuten wegen einer Abseitsstellung doch noch zurückgenommen wurde.

Neben den Dänen um Torschütze Jonas Wind haben auch Finnland, Slowenien und Kasachstan zwei von drei Spielen gewonnen. Finnland fügte Slowenien die erste Niederlage in dieser EM-Kampagne zu, während Kasachstan in San Marino gewann.

Der Siegtreffer der Dänen durch Jonas Wind. Video: streamja

Finnland - Slowenien 2:0 (1:0)

Helsinki. SR Cuadra (ESP).

Tore: 13. Pohjanpalo 1:0. 64. Antman 2:0. - Bemerkungen: Slowenien mit Celar (Lugano/ab 86.).

Polen – Deutschland 1:0

Deutschland bleibt nach dem 3:3-Unentschieden auch gegen Polen ohne Sieg. Das Team von Hansi Flick muss sich im Freundschaftsspiel gegen den östlichen Nachbarn nach einem Tor von Jakub Kiwior 0:1 geschlagen geben. Der langjährige BVB-Spieler Jakub Blaszczykowski feierte in seinem 109. Länderspiel seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. (nih/sda)