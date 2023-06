Ildefons Lima im Duell mit Xherdan Shaqiri in der Qualifikation für die WM 2018. Bild: KEYSTONE

Ildefons Lima – der unverwüstliche Rekordspieler aus Andorra

In Andorras Kader ist ein Spieler, der nur fünf Jahre jünger ist als der Schweizer Nationaltrainer. Nach verpasstem Auftakt zur EM-Qualifikation will es der 43-jährige Ildefons Lima nochmals wissen.

«Here we go... again», schrieb Lima am Mittwoch auf Twitter und liess sich für sein erneutes Comeback feiern. Schon mehrmals schien Andorras lebende Legende sein letztes Spiel im Dress des Nationalteams absolviert zu haben, doch irgendwie fand Lima immer wieder zurück.

Seinen bislang letzten Einsatz hatte der Innenverteidiger vor einem Jahr im Nations-League-Spiel gegen Liechtenstein (2:1), in dem er in der 86. Minute eingewechselt wurde. Nun steht Lima erneut im Kader des Nationalteams und kann darauf hoffen, seine Rekordwerte weiter auszubauen.

Seine 134 Länderspiele sind ebenso Landesrekord wie die 11 Tore, die Lima in seiner inzwischen 26-jährigen Karriere erzielt hat. Er bestritt bereits in vier Jahrzehnten Partien auf internationaler Bühne. Zur Einordnung: Als Lima am 22. Juni 1997 sein erstes Länderspiel absolvierte, waren acht Spieler des aktuellen Kaders der Schweiz noch gar nicht geboren. Und der derzeit älteste Schweizer Spieler, Yann Sommer, spielte noch bei den Junioren des FC Herrliberg.

Lima ist in der Schweiz kein Unbekannter. Zwischen 2009 und 2011 bestritt er für die AC Bellinzona 43 Spiele in der Super League. Dabei erzielte er vier Tore, wurde zweimal vom Platz gestellt und sammelte die stattliche Anzahl von 17 Gelbe Karten. Es war eine der insgesamt zwölf Stationen in Limas Klubkarriere, davor hatte er vier Saisons in der zweithöchsten Liga Italiens gespielt.

Spielte schon gegen viele Fussballgrössen: Ildefons Lima in Diskussionen mit Portugals Cristiano Ronaldo. Bild: imago sportfotodienst

Seinen grössten Erfolg mit der Nationalmannschaft feierte Lima 2017, als er sein Team als Captain zum 1:0-Heimerfolg gegen Ungarn führte – einer der insgesamt sechs Siege, die er auf dem Platz miterlebte.

Ob er am Freitag gegen die Schweiz (sowie drei Tage später gegen Israel) zum Einsatz kommt, ist fraglich. Es dürfte höchstens für ein paar Minuten reichen. Bereits seine Einwechslung wäre aber ein Highlight für die andorranischen Fans. (abu/sda)