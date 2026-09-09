Sabalenka entthront: Sie ist die neue Weltnummer 1 im Tennis
Jelena Rybakina beendete mit dem Viertelfinalsieg gegen die Chinesin Zheng Qinwen das Rennen um die Weltranglistenführung bei den Frauen. Die 27-jährige Kasachin wird nach dem 3:6, 6:1, 6:4 am Montag die Belarussin Aryna Sabalenka ablösen und als 30. Spielerin das 1975 ins Leben gerufene Ranking anführen. Dies, obwohl Sabalenka ebenfalls im Halbfinal steht. Während diese als Titelverteidigerin jedoch keine Punkte hinzugewinnen kann, hat Rybakina ihr Resultat nach dem Achtelfinalaus im Vorjahr bereits verbessert.
These courts will make her feel brand new (world No.1) 🗽— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
Elena Rybakina defeats Zheng 3-6, 6-1, 6-4 to reach the US Open semifinals and clinch the WTA’s top spot! pic.twitter.com/vA4KKSLYZc
Die über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgestossene Zheng leistete in ihrem bereits achten Match in New York starken Widerstand. Die Olympiasiegerin von Paris, die nach schwierigen Monaten nur noch auf Platz 121 klassiert ist, sorgte für den ersten Satzverlust von Rybakina an diesem Turnier. Im dritten Umgang vergab sie beim Stand von 4:3 einen Breakball, bevor sie im Game darauf ihren Service abgeben musste. Zheng macht in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 52. Für Rybakina geht es im Halbfinal gegen Coco Gauff (WTA 4) oder Mirra Andrejewa (WTA 5) weiter. (nih/sda)
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