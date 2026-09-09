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Jelena Rybakina entthront Aryna Sabalenka als Nummer 1 im Tennis

Elena Rybakina, of Kazakhstan, celebrates winning a match against Qinwen Zheng, of China, during the quarterfinal round of the U.S. Open tennis championships, Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (A ...
Dank ihrem Viertelfinalsieg am US Open ist sie die neue Weltnummer 1 im Tennis.Bild: keystone

Sabalenka entthront: Sie ist die neue Weltnummer 1 im Tennis

Die Kasachin Jelena Rybakina zieht am US Open in den Halbfinal ein und wird damit zur 30. Spielerin, welche 1975 ins Leben gerufene Weltrangliste anführt.
09.09.2026, 20:1809.09.2026, 20:18

Jelena Rybakina beendete mit dem Viertelfinalsieg gegen die Chinesin Zheng Qinwen das Rennen um die Weltranglistenführung bei den Frauen. Die 27-jährige Kasachin wird nach dem 3:6, 6:1, 6:4 am Montag die Belarussin Aryna Sabalenka ablösen und als 30. Spielerin das 1975 ins Leben gerufene Ranking anführen. Dies, obwohl Sabalenka ebenfalls im Halbfinal steht. Während diese als Titelverteidigerin jedoch keine Punkte hinzugewinnen kann, hat Rybakina ihr Resultat nach dem Achtelfinalaus im Vorjahr bereits verbessert.

Die über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgestossene Zheng leistete in ihrem bereits achten Match in New York starken Widerstand. Die Olympiasiegerin von Paris, die nach schwierigen Monaten nur noch auf Platz 121 klassiert ist, sorgte für den ersten Satzverlust von Rybakina an diesem Turnier. Im dritten Umgang vergab sie beim Stand von 4:3 einen Breakball, bevor sie im Game darauf ihren Service abgeben musste. Zheng macht in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 52. Für Rybakina geht es im Halbfinal gegen Coco Gauff (WTA 4) oder Mirra Andrejewa (WTA 5) weiter. (nih/sda)

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