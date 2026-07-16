Nach 11 WM-Finals endet diese Serie wegen des Ausscheidens Englands
Die stolze Finalserie des FC Bayern München ist gerissen: Erstmals seit 1978 steht kein Spieler des deutschen Rekordmeisters im Final der Weltmeisterschaft. Am Mittwochabend scheiterte auch Torjäger Harry Kane mit England im Halbfinal gegen Titelverteidiger Argentinien (1:2). Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.
Letztmals war vor 48 Jahren beim Duell von Argentinien mit den Niederlanden kein Bayern-Profi im WM-Endspiel dabei gewesen. Seit 1982 war der Klub in elf Finals hingegen immer beteiligt. 2014 beim deutschen WM-Triumph waren es gar sieben Münchner, 1990 fünf. Die Bayern-Profis in den WM-Finals von 1982 bis 2022 im Überblick:
- 1982: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler (alle Deutschland).
- 1986: Lothar Matthäus, Dieter Hoeness, Norbert Eder (alle Deutschland).
- 1990: Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Raimond Aumann (alle Deutschland).
- 1994: Jorginho (Brasilien).
- 1998: Bixente Lizarazu (Frankreich).
- 2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker (alle Deutschland).
- 2006: Willy Sagnol (Frankreich).
- 2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid (alle Niederlande).
- 2014: Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jérôme Boateng, Manuel Neuer (alle Deutschland).
- 2018: Corentin Tolisso (Frankreich).
- 2022: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman (alle Frankreich).
(nih/t-online)
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