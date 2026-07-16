Er hätte die Serie am Leben erhalten können: Harry Kane. Bild: keystone

Nach 11 WM-Finals endet diese Serie wegen des Ausscheidens Englands

Durch Englands dramatische Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien ist auch Harry Kane aus dem Turnier ausgeschieden. Damit endet eine Serie von Bayern München.

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Die stolze Finalserie des FC Bayern München ist gerissen: Erstmals seit 1978 steht kein Spieler des deutschen Rekordmeisters im Final der Weltmeisterschaft. Am Mittwochabend scheiterte auch Torjäger Harry Kane mit England im Halbfinal gegen Titelverteidiger Argentinien (1:2). Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.

Michael Olise scheiterte mit Frankreich ebenfalls im Halbfinal. Bild: keystone

Letztmals war vor 48 Jahren beim Duell von Argentinien mit den Niederlanden kein Bayern-Profi im WM-Endspiel dabei gewesen. Seit 1982 war der Klub in elf Finals hingegen immer beteiligt. 2014 beim deutschen WM-Triumph waren es gar sieben Münchner, 1990 fünf. Die Bayern-Profis in den WM-Finals von 1982 bis 2022 im Überblick:

1982: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler (alle Deutschland). 1986: Lothar Matthäus, Dieter Hoeness, Norbert Eder (alle Deutschland). 1990: Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Raimond Aumann (alle Deutschland). 1994: Jorginho (Brasilien). 1998: Bixente Lizarazu (Frankreich). 2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker (alle Deutschland). 2006: Willy Sagnol (Frankreich). 2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid (alle Niederlande). 2014: Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jérôme Boateng, Manuel Neuer (alle Deutschland). 2018: Corentin Tolisso (Frankreich). 2022: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman (alle Frankreich).



(nih/t-online)