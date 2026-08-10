wechselnd bewölkt31°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

Drei Dachverbände attackieren gemeinsam Gianni Infantino

FILE - FIFA President Gianni Infantino looks on during the women&#039;s Premier League match between Al Ahli FC and Al Ittihad FC at the Al- Ahli Club stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Thursday, Dec 14 ...
Gianni Infantino steht unter Druck – drei Kontinentalverbände attackieren den aktuellen FIFA-Präsidenten gemeinsam.Bild: keystone

Drei Kontinentalverbände gegen Infantino: «Vertrauen durch Täuschung gebrochen»

Drei Dachverbände zeigen gegen Gianni Infantino Zusammenhalt. Europa, Asien sowie Nord- und Mittelamerika erneuern ihre Kritik am Weltverband. Sie werfen Infantino Verantwortungslosigkeit vor.
10.08.2026, 12:2910.08.2026, 12:29

Die Gegner von Gianni Infantino wollen den Druck auf den angezählten FIFA-Präsidenten hochhalten. In einem offenen Brief wendeten sich die Dachverbände von Europa (UEFA), Asien (AFC), Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF) gemeinsam an die Öffentlichkeit. Die Kontinentalverbände bekräftigen ihre Kritik an Infantino und fordern weiter einen Neuanfang an der Spitze des Weltverbandes.

«Führung im Fussball ist kein Besitz. Es geht nicht darum, Macht zu haben – oder ihre Ausübung einzufordern. Sie ist eine Verpflichtung zum Dienst an der Fussball-Familie, die einem ihr Vertrauen schenkt», heisst es in dem Schreiben, das von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, AFC-Boss Salman bin Ibrahim Al Khalifa und CONCACAF-Chef Victor Montagliani unterzeichnet ist.

Infantinos gescheiterte Investorenpläne

«Wenn dieses Vertrauen durch Täuschung gebrochen wird, wenn sich jemand über das Kollektiv stellt, das ihn mit Verantwortung betraut hat, wurde diese Verpflichtung aufgegeben», kritisieren die drei Dachverbände.

Infantino steht massiv in der Kritik, die Forderungen nach seinem Rücktritt werden lauter. Der FIFA-Präsident wollte die Rechte an den Turnieren des Weltverbandes an private Investoren verkaufen. Nach massiver Kritik musste er das Vorhaben jedoch wieder aufgeben. Seither schwelt ein Machtkampf im internationalen Fussball.

In dem Brief wurde der Alleingang Infantinos bei seinen Plänen scharf kritisiert. «Ein Vorschlag, der in einem stark verkürzten Zeitrahmen vorangetrieben, ohne ernsthafte Konsultation erarbeitet und bis zu einer Frist angeschoben wurde, noch bevor die Mitgliedsverbände die Bedingungen angemessen prüfen konnten, ist nicht das Ergebnis eines Versehens, sondern Ausdruck eines bewussten Vorgehens, um eine Überprüfung einzuschränken», heisst es.

UEFA bezahlte sechsstellige Summe an Infantinos Geliebte, damit sie verschwindet

Verbände: Kein Verfahrensfehler, sondern Vertrauensbruch

Ceferin und Co. bezogen sich dabei auf ein Schreiben der FIFA, in dem Fehler bei den Investorenplänen eingeräumt wurden. «Es wurde nicht anerkannt, dass der Vorschlag an sich grundlegend falsch war. Nach wie vor fehlt jede Einsicht, dass der Versuch, eine Beteiligung an der WM zu verkaufen, ein gravierendes Fehlurteil war – nicht nur ein Verfahrensfehler, sondern ein grundlegender Vertrauensbruch gegenüber genau den Institutionen, denen die FIFA zu dienen verpflichtet ist», schreiben die Dachverbände.

Die drei Verbandschefs um Ceferin schlossen ihren Brief mit einem Appell an die so genannte Fussball-Familie: «Die Stärke des Fussballs lag stets in seiner Einheit. Wir rufen dazu auf, diese Einheit nun zu wahren – und für eine Führung einzustehen, die dem Fussball dient, statt ihn beherrschen zu wollen.» (car/sda/dpa)

«Muss Bus fahren»: Warum kein Walliser Gianni Infantino als FIFA-Präsidenten beerben will
Mehr zum Gianni Infantino:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Fussball-Weltmeister
1 / 25
Alle Fussball-Weltmeister

2026 in Kanada, Mexiko und den USA: SPANIEN – Argentinien 1:0 n. V.
quelle: keystone / will oliver
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer wird Infantinos Nachfolger?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
31 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Maria Cardinale Lopez
10.08.2026 13:25registriert August 2017
super
druck hochhalten bis er weg ist
1031
Melden
Zum Kommentar
avatar
bärn
10.08.2026 13:25registriert Juli 2016
ich hole mal bier und chips.... ganz ehrlich.. ich wünsche dass dieser abgesägt ist.... befürchte aber dass er mit bestechung und versprechungen sich am ende trotzdem halten kann...
681
Melden
Zum Kommentar
avatar
MrBrightside
10.08.2026 13:37registriert Oktober 2023
Jetzt endlich diese Mafiakultur abschaffen und die FIFA von Grund auf erneuern. Die FIFA ist ein Verein und keine börsenkotierte Firma.
600
Melden
Zum Kommentar
31
Reusser stürzt in der Schlussetappe – Vollering holt souverän den Gesamtsieg
Der Gesamtsieg war sowieso weit weg. Marlen Reusser hatte, nachdem sie an der Tour de France phasenweise das Maillot Jaune tragen durfte, mit über einer Minute Rückstand in die Schlussetappe mit einem Rundkurs um Nizza gestartet. Die Bernerin hatte nach ihrer suboptimalen Vorbereitung den harten Bergetappen Tribut gezollt und die Gesamtführung verloren.
Zur Story