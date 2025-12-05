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Absurde Auslosung zur FIFA WM 2026 – die besten Memes und Reaktionen

So absurd war der Auftritt von Fifa-Präsident Gianni Infantino.Video: watson/Amber Vetter

Trump, Infantino und Shaqs Scherze – die treffendsten Reaktionen auf die WM-Auslosung

05.12.2025, 22:3021.07.2026, 08:18

Es war zu erwarten: Die Gruppenauslosung für die Fussball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA in Washington, D.C. wurde zur grossen Show aufgebauscht. Vor lauter Donald Trump, Gianni Infantino sowie Live-Auftritten von Musik-Stars wie Robbie Williams, Lauryn Hill oder der Band Village People verkam die eigentliche Ziehung fast zur Nebensache.

Beinahe anderthalb Stunden dauerte es, bis die Auslosung wirklich begann. Dies wurde im Internet natürlich reichlich kommentiert. Wir haben die besten Reaktionen zum absurden Geschehen bei der WM-AuslosungShow gesammelt.

Die Geduld der Fussballfans wurde überstrapaziert

Trotz der grössten WM der Geschichte – das sind die beiden Hammergruppen

Selbst dem Schottland-Captain wird da langweilig

In den Kommentaren unter dem Post von Aston-Villa-Star John McGinn witzeln seine Fans: «Du wirst bereits zurückgetreten sein, wenn wir gezogen werden.» Ein anderer schreibt: «Dagegen fühlen sich die 28 Jahre seit der letzten WM-Teilnahme Schottlands kurz an.»

Zwei Leidensgenossen

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Bild: screenshot bbc.com

Der Betreuer des Livetickers von BBC hatte irgendwann genug: «Ich gebe ihnen noch zwei Minuten, oder ich erfinde meine eigene WM-Auslosung und wir können alle nach Hause gehen.» Bereits eine Minute später war die erste Gruppe fertig: «Brasilien, Antarktis, Liechtenstein und Tahiti.» Den Mangel an Geduld kann ich ihm nicht übel nehmen, nachdem ich selbst über zwei Stunden getickert habe. Ähnlich ging es wohl diesem TV-Kommentator:

Darauf kommt nur Infantino

Dass US-Präsident Donald Trump mit dem erstmals verliehenen Fifa-Friedenspreis ausgezeichnet wurde, sorgte wenig überraschend ebenfalls für Aufsehen. Ein User fand einen sehr treffenden Vergleich:

«Donald Trump einen Preis für Frieden zu geben, ist wie Luis Suarez dafür auszuzeichnen, niemandem ein Ohr abgebissen zu haben.»
X-User Zach Lowy

Da haben sie endlich mal was zu jubeln

Was interessiert Gianni sein Geschwätz von gestern?

Noch vor drei Jahren bei der WM in Katar sagte Infantino: «Fokussieren wir uns jetzt auf den Fussball! Bitte lasst nicht zu, dass Fussball in jeden ideologischen oder politischen Kampf verwickelt wird.» Zum Glück hält er sich selbst so streng an seine eigenen Vorgaben.

Zum Fremdschämen

Schon bevor er Trump für seinen «unerschütterlichen Kampf für Frieden» auszeichnete, sorgte Infantino bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern für Unannehmlichkeiten. Hier siehst du seine Versuche, das Publikum zu animieren:

Video: watson/Amber Vetter

Diese User fassten zusammen, was sich wohl alle dachten:

Nach dem Motto: Lieber Cholera als Pest

Gianni Infantino ist bei vielen so unbeliebt, dass sie sich gar seinen Vorgänger als Fifa-Präsident, Sepp Blatter, zurückwünschen. Obwohl der nun auch nicht gerade ein Unschuldslamm war.

Was geschieht hier?

Zum Abschluss der Auslosung gab die Band Village People ihren Gassenhauer «Y.M.C.A.» zum Besten. Donald Trump machte dazu sein berühmtes Tänzchen:

Video: watson

Dass er der wohl mächtigste Mann der Welt ist, ist nur schwer wahrzuhaben.

Bleib so, wie du bist, Shaq!

Zum Glück gibt es neben Leuten wie Infantino und Trump auch noch solche wie NBA-Legende Shaquille O'Neal. Der 53-jährige Ex-Basketballer sorgte für die beiden lustigsten Momente des Abends. Einerseits, als er dem 53 Zentimeter kleineren Kevin Hart (1,63 m) einen Schreck einjagte:

Und andererseits mit einem seiner Scherze. «Wisst ihr, wie ich in der Fussballwelt genannt werde?», fragte Shaq und schob hinterher: «David Blackham.»

(nih)

Hier macht Infantino den Giannimator – und Trump hängt sich eine Goldmedaille um
Mehr zur WM-Auslosung:
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Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
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97 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Berner in Zürich
05.12.2025 22:54registriert August 2016
Infantino und Trump..... Dream Team.
Beides geldgierige Säcke und gehen über Leichen.
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bitzliz'alt
05.12.2025 22:55registriert Dezember 2020
Ich hab bei ausländischen Freunden und Bekannten immer erzählt, dass niemand uns das Schweizerbürgerrecht entziehen kann und NIE ein Schweizer ausgewiesen werden kann.
Nach soviel Fremdschämen kenne ich nun schon 2, bei denen eine Ausnahme gemacht werden könnte ...
P.S.: der andere heisst Ueli ...
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Hattori Hanzo II
05.12.2025 23:13registriert Juni 2018
Eigentlich wollte ich schreiben “was für ein verwixter Schleimscheisser”. Aber ich sage es mit Hilfe von ChatGpt gemässigter: Ein beeindruckendes Beispiel politischer Schleimspur-Rhetorik.
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