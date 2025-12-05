Traumlos für die Nati – das ist die mehr als lösbare WM-Aufgabe
Die Schweiz war für die Auslosung der Vorrundengruppen für die Fussball-WM 2026 in Topf 2 platziert worden. Die Nati von Trainer Murat Yakin ist in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 17 klassiert.
Topf 1 Kanada
FIFA-Weltrangliste: Rang 27
Grösste Erfolge
- Olympiasieger 1904.
- Zwei WM-Teilnahmen (1986 und 2022, jeweils Out nach der Gruppenphase).
- Sieger CONCACAF Gold-Cup 1985 und 2000.
Trainer
Jesse Marsch. Den Amerikaner kennt man auch hierzulande, weil er Trainer im Red-Bull-Universum war. Der 52-Jährige arbeitete zunächst in Salzburg, danach in Leipzig und später bei Leeds United. Nationaltrainer von Kanada ist Marsch seit Mai 2024.
Bekannteste Spieler
- Alphonso Davies
25 Jahre, Verteidiger bei Bayern München
- Jonathan David
25 Jahre, Stürmer bei Juventus Turin
- Promise David
24 Jahre, Stürmer bei Union Saint-Gilloise
- Joel Waterman
29 Jahre, Innenverteidiger bei Chicago Fire
- Theo Bair
26 Jahre, Stürmer bei Lausanne-Sport
Bilanz gegen die Schweiz
Kanada und die Schweiz trafen bisher erst einmal aufeinander. In einem Freundschaftsspiel verlor die Auswahl von Köbi Kuhn 2002 auf dem St.Galler Espenmoos mit 1:3.
Topf 3 Katar
FIFA-Weltrangliste: Rang 51
Grösste Erfolge
- Asienmeister 2019 und 2024.
- Eine WM-Teilnahme (2022 als Gastgeber, Out nach der Gruppenphase).
Trainer
Der Spanier Julen Lopetegui übernahm die Nationalmannschaft im Mai dieses Jahres. Zuvor arbeitete der einstige Torhüter in der Heimat, wo er mit dem FC Sevilla 2020 die Europa League gewann, und zuletzt in England bei den Wolverhampton Wanderers und West Ham. Glücklos war sein Engagement bei Real Madrid, wo er 2018 nach wenigen Monaten im Amt entlassen wurde.
Bekannteste Spieler
- Akram Afif
29 Jahre, Stürmer, Al-Sadd
- Edmilson Junior
31 Jahre, Stürmer, Al-Duhail
Bilanz gegen die Schweiz
Katar und die Schweiz trafen bisher erst einmal aufeinander. In einem Freundschaftsspiel verlor die Auswahl von Vladimir Petkovic im November 2018 in Lugano 0:1.
Topf 4 Europäisches Team
Den dritten WM-Gegner kennen Murat Yakin und seine Spieler erst im Frühling. Er wird in einem Mini-Turnier ermittelt. Italien trifft in einem Halbfinal auf Nordirland, Wales misst sich mit Bosnien-Herzegowina. Die beiden Sieger machen im Final den WM-Teilnehmer aus.
Der Modus
Die Schweiz wird am 13. Juni in die WM eingreifen – und ihre Spiele in Kanada und an der US-Westküste bestreiten. Der Spielplan der Vorrunde wird am Samstag um 18 Uhr veröffentlicht. Die Schweiz bestreitet das erste Spiel voraussichtlich in San Francisco.
Die zwei besten Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung in die K.o.-Phase, ebenfalls acht der zwölf Gruppendritten.