Traumlos für die Nati – das ist die mehr als lösbare WM-Aufgabe

In Washington findet die Auslosung für die Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Das sind die Kontrahenten der Schweiz.

Die Schweiz war für die Auslosung der Vorrundengruppen für die Fussball-WM 2026 in Topf 2 platziert worden. Die Nati von Trainer Murat Yakin ist in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 17 klassiert.

Topf 1 Kanada

FIFA-Weltrangliste: Rang 27

Grösste Erfolge

Olympiasieger 1904.

Zwei WM-Teilnahmen (1986 und 2022, jeweils Out nach der Gruppenphase).

Sieger CONCACAF Gold-Cup 1985 und 2000.

Trainer



Jesse Marsch. Den Amerikaner kennt man auch hierzulande, weil er Trainer im Red-Bull-Universum war. Der 52-Jährige arbeitete zunächst in Salzburg, danach in Leipzig und später bei Leeds United. Nationaltrainer von Kanada ist Marsch seit Mai 2024.

Alphonso Davies soll die Kanadier in die K.o.-Phase führen. Bild: keystone

Bekannteste Spieler

Alphonso Davies

25 Jahre, Verteidiger bei Bayern München



25 Jahre, Stürmer bei Juventus Turin

24 Jahre, Stürmer bei Union Saint-Gilloise



29 Jahre, Innenverteidiger bei Chicago Fire



26 Jahre, Stürmer bei Lausanne-Sport



Bilanz gegen die Schweiz

Kanada und die Schweiz trafen bisher erst einmal aufeinander. In einem Freundschaftsspiel verlor die Auswahl von Köbi Kuhn 2002 auf dem St.Galler Espenmoos mit 1:3.

Topf 3 Katar

FIFA-Weltrangliste: Rang 51

Grösste Erfolge

Asienmeister 2019 und 2024.

Eine WM-Teilnahme (2022 als Gastgeber, Out nach der Gruppenphase).

Katars Star: Akram Afif. Bild: keystone

Trainer

Der Spanier Julen Lopetegui übernahm die Nationalmannschaft im Mai dieses Jahres. Zuvor arbeitete der einstige Torhüter in der Heimat, wo er mit dem FC Sevilla 2020 die Europa League gewann, und zuletzt in England bei den Wolverhampton Wanderers und West Ham. Glücklos war sein Engagement bei Real Madrid, wo er 2018 nach wenigen Monaten im Amt entlassen wurde.

Bekannteste Spieler

Akram Afif

29 Jahre, Stürmer, Al-Sadd



29 Jahre, Stürmer, Al-Sadd Edmilson Junior

31 Jahre, Stürmer, Al-Duhail​

Bilanz gegen die Schweiz

Katar und die Schweiz trafen bisher erst einmal aufeinander. In einem Freundschaftsspiel verlor die Auswahl von Vladimir Petkovic im November 2018 in Lugano 0:1.

Topf 4 Europäisches Team

Den dritten WM-Gegner kennen Murat Yakin und seine Spieler erst im Frühling. Er wird in einem Mini-Turnier ermittelt. Italien trifft in einem Halbfinal auf Nordirland, Wales misst sich mit Bosnien-Herzegowina. Die beiden Sieger machen im Final den WM-Teilnehmer aus.

Der Modus

Die Schweiz wird am 13. Juni in die WM eingreifen – und ihre Spiele in Kanada und an der US-Westküste bestreiten. Der Spielplan der Vorrunde wird am Samstag um 18 Uhr veröffentlicht. Die Schweiz bestreitet das erste Spiel voraussichtlich in San Francisco.

Die zwei besten Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung in die K.o.-Phase, ebenfalls acht der zwölf Gruppendritten.