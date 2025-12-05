Traumlos für die Nati – das ist die mehr als lösbare WM-Aufgabe

freundlich
WM 2026: Traumlos für die Nati – das sind die drei Gegner der Schweiz

Theo Bair (LS) en action avec le ballon , lors de la rencontre du 8eme de final de la Coupe de Suisse de football entre Yverdon Sport FC et FC Lausanne-Sport le mercredi 3 decembre 2025 au stade Munic ...
Sechs Tore in dieser Super-League-Saison: Vielleicht stürmt der Kanadier Theo Bair an der WM gegen die Schweiz. Bild: keystone

In Washington findet die Auslosung für die Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Das sind die Kontrahenten der Schweiz.
05.12.2025, 20:1205.12.2025, 20:25
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Schweiz war für die Auslosung der Vorrundengruppen für die Fussball-WM 2026 in Topf 2 platziert worden. Die Nati von Trainer Murat Yakin ist in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 17 klassiert.

Topf 1 Kanada

FIFA-Weltrangliste: Rang 27

Grösste Erfolge

  • Olympiasieger 1904.
  • Zwei WM-Teilnahmen (1986 und 2022, jeweils Out nach der Gruppenphase).
  • Sieger CONCACAF Gold-Cup 1985 und 2000.

Trainer

Jesse Marsch. Den Amerikaner kennt man auch hierzulande, weil er Trainer im Red-Bull-Universum war. Der 52-Jährige arbeitete zunächst in Salzburg, danach in Leipzig und später bei Leeds United. Nationaltrainer von Kanada ist Marsch seit Mai 2024.

Canada&#039;s Alphonso Davies, second from left, vies for the ball against Mexico&#039;s Erik Lira, left, and Mexico&#039;s Israel Reyes, second from right, during the first half of a CONCACAF Nations ...
Alphonso Davies soll die Kanadier in die K.o.-Phase führen.Bild: keystone

Bekannteste Spieler

  • Alphonso Davies
    25 Jahre, Verteidiger bei Bayern München
  • Jonathan David
    25 Jahre, Stürmer bei Juventus Turin
  • Promise David
    24 Jahre, Stürmer bei Union Saint-Gilloise
  • Joel Waterman
    29 Jahre, Innenverteidiger bei Chicago Fire
  • Theo Bair
    26 Jahre, Stürmer bei Lausanne-Sport

Bilanz gegen die Schweiz

Kanada und die Schweiz trafen bisher erst einmal aufeinander. In einem Freundschaftsspiel verlor die Auswahl von Köbi Kuhn 2002 auf dem St.Galler Espenmoos mit 1:3.

Warum rufen wir eigentlich «Hopp Schwiiz Kanada»? Das sagt der Experte

Topf 3 Katar

FIFA-Weltrangliste: Rang 51

Grösste Erfolge

  • Asienmeister 2019 und 2024.
  • Eine WM-Teilnahme (2022 als Gastgeber, Out nach der Gruppenphase).
Qatar&#039;s Akram Afif celebrates after scoring his second goal during the Asian Cup final soccer match between Qatar and Jordan at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Saturday, Feb. 10, 2024. (AP P ...
Katars Star: Akram Afif.Bild: keystone

Trainer

Der Spanier Julen Lopetegui übernahm die Nationalmannschaft im Mai dieses Jahres. Zuvor arbeitete der einstige Torhüter in der Heimat, wo er mit dem FC Sevilla 2020 die Europa League gewann, und zuletzt in England bei den Wolverhampton Wanderers und West Ham. Glücklos war sein Engagement bei Real Madrid, wo er 2018 nach wenigen Monaten im Amt entlassen wurde.

Bekannteste Spieler

  • Akram Afif
    29 Jahre, Stürmer, Al-Sadd
  • Edmilson Junior
    31 Jahre, Stürmer, Al-Duhail​

Bilanz gegen die Schweiz

Katar und die Schweiz trafen bisher erst einmal aufeinander. In einem Freundschaftsspiel verlor die Auswahl von Vladimir Petkovic im November 2018 in Lugano 0:1.

Mit diesen Trikots läuft die Nati an der WM 2026 auf – und das ist ihre Besonderheit

Topf 4 Europäisches Team

Den dritten WM-Gegner kennen Murat Yakin und seine Spieler erst im Frühling. Er wird in einem Mini-Turnier ermittelt. Italien trifft in einem Halbfinal auf Nordirland, Wales misst sich mit Bosnien-Herzegowina. Die beiden Sieger machen im Final den WM-Teilnehmer aus.

Italien muss gegen Nordirland ran – das wären die Gegner im Playoff-Final

Der Modus

Die Schweiz wird am 13. Juni in die WM eingreifen – und ihre Spiele in Kanada und an der US-Westküste bestreiten. Der Spielplan der Vorrunde wird am Samstag um 18 Uhr veröffentlicht. Die Schweiz bestreitet das erste Spiel voraussichtlich in San Francisco.

Die zwei besten Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung in die K.o.-Phase, ebenfalls acht der zwölf Gruppendritten.

Liveticker
Hier macht Infantino den Giannimator – und Trump hängt sich eine Goldmedaille um
Mehr zur WM-Auslosung:
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auftritt Infantino WM-Auslosung
Video: watson
