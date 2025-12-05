meist klar
Fussball-WM 2026: Diese 12 Gruppen ergab die Auslosung

Das sind die zwölf WM-Gruppen.
Trotz der grössten WM der Geschichte – das sind die beiden Hammergruppen

Wie erwartet wurde die WM-Auslosung zur grossen Show von Gianni Infantino und Donald Trump. Nachdem die Präsidenten der FIFA und der USA sich gegenseitig Honig um den Bart geschmiert hatten, wurden aber doch noch die Gruppen ausgelost.
05.12.2025, 18:3205.12.2025, 21:00
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Die Delegationen der 48 WM-Teilnehmer mussten sich ebenso gedulden, wie die Fussballfans rund um die Welt. Im Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington, D.C., dauerte es bei der Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer nämlich weit über eine Stunde, bis tatsächlich die Lose gezogen wurden.

Erst als unter anderem Andrea Bocelli und Lauryn Hill gesungen und gerappt hatten, FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen guten Freund und US-Präsident Donald J. Trump ehrfürchtig mit dem erstmals verliehenen Friedenspreis des Fussball-Weltverbands ausgezeichnet hatte und mehrere Image-Filme – der FIFA sowie der Gastgeber – gezeigt worden waren, konnte endlich damit losgelegt werden, auf was alle gewartet haben: der Auslosung der Gruppen für die Fussball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

Hier macht Infantino den Giannimator – und Trump hängt sich eine Goldmedaille um

Diese zwölf Gruppen haben die US-Sport-Legenden Tom Brady, Shaquille O'Neal, Aaron Judge und Wayne Gretzky unter Anleitung vom englischen Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand und der US-amerikanischen Fussballerin Samantha Johnson gezogen:

Gruppe A

  • Mexiko 🇲🇽
  • Südafrika 🇿🇦
  • Südkorea 🇰🇷
  • UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)
In diesem sagenumwobenen Stadion findet das WM-Eröffnungsspiel statt

Gruppe B

  • Kanada 🇨🇦
  • UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina)
  • Katar 🇶🇦
  • Schweiz 🇨🇭
Zum Start gegen Katar – das sind die drei Schweizer Gegner an der WM

Gruppe C

  • Brasilien 🇧🇷
  • Marokko 🇲🇦
  • Haiti 🇭🇹
  • Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Gruppe D

  • USA 🇺🇸
  • Paraguay 🇵🇾
  • Australien 🇦🇺
  • UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)

Gruppe E

  • Deutschland 🇩🇪
  • Curaçao 🇨🇼
  • Elfenbeinküste 🇨🇮
  • Ecuador 🇪🇨

Gruppe F

  • Niederlande 🇳🇱
  • Japan 🇯🇵
  • UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)
  • Tunesien 🇹🇳

Gruppe G

  • Belgien 🇧🇪
  • Ägypten 🇪🇬
  • Iran 🇮🇷
  • Neuseeland 🇳🇿

Gruppe H

  • Spanien 🇪🇸
  • Kap Verde 🇨🇻
  • Saudi-Arabien 🇸🇦
  • Uruguay 🇺🇾

Gruppe I

  • Frankreich 🇫🇷
  • Senegal 🇸🇳
  • FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak)
  • Norwegen 🇳🇴

Gruppe J

  • Argentinien 🇦🇷
  • Algerien 🇩🇿
  • Österreich 🇦🇹
  • Jordanien 🇯🇴

Gruppe K

  • Portugal 🇵🇹
  • FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo)
  • Usbekistan 🇺🇿
  • Kolumbien 🇨🇴

Gruppe L

  • England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • Kroatien 🇭🇷
  • Ghana 🇬🇭
  • Panama 🇵🇦

Mit der Schweiz meinte es das Los gut. Die Nati trifft auf Gastgeber Kanada, Katar und womöglich Italien. Die Azzurri müssen sich dazu aber im Playoff gegen Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina durchsetzen. Sollte Italien scheitern, bekäme es die Schweiz mit einem weiteren Gegner zu tun, der in der FIFA-Weltrangliste hinter ihr zu finden ist. Auch Italien wäre in der aktuellen Verfassung aber ein machbarer Gegner, wie nicht zuletzt der 2:0-Achtelfinalsieg bei der EM 2024 zeigte.

Den genauen Spielplan gibt die FIFA erst am morgigen Samstag bekannt. Da die Schweiz in der Gruppe eines Gastgebers ist, kennt sie aber schon Spieltage und -orte. Am 13. Juni trifft sie in San Francisco auf Katar, am 18. Juni in Los Angeles auf den europäischen Vertreter und zum Abschluss der Gruppenphase am 24. Juni in Vancouver auf Kanada.

Datenplan Fussball-WM
Hier siehst du, an welchen Tagen wo gespielt wird. Der genaue Spielplan steht aber noch aus.Bild: FIFA

Durch das grössere Teilnehmerfeld haben die meisten Topnationen vermeintlich leichte Gegner zugelost bekommen. Dennoch ist für zwei Hammergruppen gesorgt: So trifft Frankreich auf Senegal und Norwegen. Die vierte Nation in dieser Gruppe – es wird Bolivien, Suriname oder der Irak sein – dürfte kaum eine Chance haben. Ausserdem befinden sich England, Kroatien, Ghana und Panama in derselben Gruppe. Spanien hat mit Uruguay zumindest einen starken Gegner.

124 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
Schlaf
05.12.2025 08:16
Noch ist unklar, ob der US-Präsident bei der Gruppenauslosung eine direkte Rolle spielt oder ob er nur als Gast dabei sein wird.

Hat Trump jemals eine Bühne ausgelassen? Trump nur als Gast😂…
Ok, vielleicht ist er ja müde🤷🏼‍♂️
825
Melden
Zum Kommentar
tschutsch
05.12.2025 08:04
Wichtigse Info für jene, welche die AUSLOSUNG schauen wollen: es wird reichen, den Fernseher (oder welches Medium auch immer) erst nach ca. 90min einzuschalten - erst ab dann werden wohl wirklich (markierte?) Lose gezogen. Vorher ist Selbstbeweihräucherung und viel Gequatsche!!

Für mehr nützliche Tips folgt mir auf meinem Instakanal @socialmediaeschförpföchs

Für mehr nützliche Tips folgt mir auf meinem Instakanal @socialmediaeschförpföchs
759
Melden
Zum Kommentar
Celtic Swiss
05.12.2025 07:42
Hoffentlich floppt die WM und die FIFA muss von Trump (ähm, US-Steuerzahler…) gerettet werden, inkl. byebye FIFA.
Infantino kann dann in Delaware seine Büros eröffnen.

Die Amis sind ja sooo was von fussballverückt…!
6710
Melden
Zum Kommentar
124
