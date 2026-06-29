Die FIFA profitiert finanziell stark von der WM 2026. Bild: keystone

Elfstelliger Betrag: So viel Geld nimmt die FIFA an der WM 2026 ein

Seit zweieinhalb Wochen läuft in Nordamerika die Fussball-Weltmeisterschaft. Die FIFA profitiert davon finanziell enorm und rechnet mit einem elfstelligen Betrag an Einnahmen.

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12'000'000'000 Euro! Dies ist nicht irgendeine Zahl, sondern mit 12 Milliarden Euro Einnahmen rechnet die FIFA an der Weltmeisterschaft 2026 gemäss der spanischen Zeitung Marca. Dies ist fast doppelt so viel wie noch vor vier Jahren in Katar. Damals nahm der Weltverband 6,6 Milliarden Euro ein. Im Jahr 2018 waren es 5,6 Milliarden. Als die Weltmeisterschaft vor 20 Jahren in Deutschland stattfand, kamen «nur» etwa 2,8 Milliarden Euro auf das Konto der FIFA.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte bereits: «Sie ist grösser als alles, was die Welt je gesehen hat. Nicht nur ein Fussballereignis, sondern überhaupt ein Ereignis.» Da in diesem Jahr nicht mehr 32, sondern 48 Teams teilnehmen, finden auch 40 Partien mehr statt. Dadurch gibt es für den Weltverband automatisch mehr Einnahmen aus Ticketverkäufen und TV-Übertragungen.

Bei fast jedem Spiel sieht man Gianni Infantino im Stadion. Bild: keystone

Eine weitere grosse Einnahmequelle ist wohl auch das neu eingeführte Hydration Break. Zwar sagt Infantino dazu: «Die FIFA profitiert nicht davon. Alle kommerziellen Verträge wurden lange im Voraus unterzeichnet. Für uns ist das eine rein sportliche Angelegenheit.» Branchenanalysten rechnen vor, dass die Werbungen rund 220 Millionen Euro generieren.

Die höheren Einnahmen sollen gemäss der FIFA für grössere Investitionen sorgen. Mehr als 10 Milliarden Euro sollen in die Förderung und Unterstützung der 211 Mitgliedsverbände fliessen. (riz)