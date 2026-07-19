Das Highlight der Pausen-Unterhaltung: Ted Lasso (rechts) wechselt Justin Bieber ein. Bild: keystone

27:21 Minuten Pause und Ronaldo als Chauffeur – das bot die Halbzeitshow des WM-Finals

Spanien und Argentinien duellieren sich um den WM-Titel 2026. Unterbrochen wurde ihr Spiel von der ersten Halbzeitshow in der Geschichte der Fussball-Weltmeisterschaften.

Ralf Meile Folge mir

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Dauert die Halbzeitshow beinahe so lange wie das Spiel? Die Frage wurde im Vorfeld des WM-Finals nur halb im Scherz gestellt.

Sieben Minuten nach dem Ende der ersten Halbzeit begann diese Show, über die viel diskutiert worden war, mit einem Element mit grossem Meme-Potenzial: Die brasilianischen Weltmeister Ronaldo und Ronaldinho fuhren Pop-Star Madonna ins Stadion. «Das Bild meiner Idole ist zerstört worden», meinte SRF-Experte Mladen Petric zum Auftritt.

Nach einem Auftritt der Boygroup BTS wechselten die Serien-Kunstfiguren Ted Lasso und Coach Beard den kanadischen Sänger Justin Bieber ein, der lediglich mit Akustikgitarre für einen ruhigen Kontrast sorgte. Es war das musikalische Highlight.

Shakira brachte mit dem WM-Song «Dai Dai» wieder (Hüft)schwung in die Halbzeitshow. Die verstorbene Fussball-Legende Pelé rief via Leinwand zu «Love! Love! Love!» auf, woraufhin ein Schülerchor übernahm. Die üblichen 15 Minuten Pause eines Fussballspiels waren da bereits überschritten.

Auf-, Abbau und die Show selber nahmen einige Zeit in Anschlag. Exakt 27:21 Minuten nach dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Slavko Vincic ging die Partie, in der noch kein Tor gefallen war, mit dem Start der zweiten Halbzeit weiter.

Oft da, wenn die FIFA feiert: Shakira. Bild: keystone

Amerikanisierung des Fussballs

Die FIFA hatte sich für die Halbzeitshow im WM-Final vom Super Bowl inspirieren lassen. In den USA sind Sport und Event untrennbar vereint. Ausserhalb der Vereinigten Staaten stiess die Ankündigung, die übliche Pause durch Unterhaltung zu ergänzen und zu verlängern, indes auf viel Ablehnung.

Die Halbzeitshow ist ein weiterer Punkt bei der «Amerikanisierung» des Fussballs. Neu gab es an dieser Weltmeisterschaft fixe Trinkpausen von jeweils drei Minuten pro Halbzeit, die der Weltverband unter Präsident Gianni Infantino vordergründig aus Gesundheitsgründen einführte, damit die übertragenden Fernsehsender zusätzliche Werbung verkaufen konnten. Für die Weltmeister wird es Fingerringe geben wie für die Champions in den grossen US-Sportarten.

Kurze Feiern vor dem Anpfiff

Der Abend in East Rutherford bei New York hatte schon 80 Minuten vor dem Anpfiff mit einer kurzen Schlussfeier begonnen. An dieser traten unter anderem Post Malone und Swae Lee auf – und IShowSpeed. Der 21-jährige Influencer bewies eindrucksvoll, dass er Playback nicht performen konnte.

Unmittelbar vor dem Spiel fand der zweite Teil der Schlussfeier statt, die Jennifer Hudson eröffnete. Sie sang die amerikanische Hymne – obwohl das US-Team nicht im Einsatz stand. Doch auch dies gehört zum Sport in den USA.

Danach war die Reihe an Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini, die gemeinsam ein Lied sangen. Der Spanier Andres Iniesta und der Argentinier Mario Kempes, zwei frühere Weltmeister brachten den WM-Pokal ins Stadion, Hollywood-Star Tom Cruise hielt eine Rede, wobei unklar war, weshalb diese Rolle ausgerechnet ihm zufiel.



Scherzinger, Williams und Pausini (von links). Bild: keystone

Trump: «Das ist Giannis Verdienst»

Im letzten Spiel des Turniers ist auch erstmals US-Präsident Donald Trump im Stadion. Wegen seiner Anwesenheit und damit verbunden hohen Sicherheitsmassnahmen verzögerte sich der Anpfiff des Finals um einige Minuten. Zahlreiche Zuschauer beklagten sich über chaotische Zustände vor den Eingängen.

Trump gab seinem «Haussender» Fox vor der Partie ein Interview. Er schwärmte vom Turnier und dass die USA gezeigt hätten, dass sie ein Fussball-Land seien. «Es war wunderbar und das ist Giannis Verdienst», sagte er in Richtung Infantino.

Zu einem Tipp wollte sich Trump nicht hinreissen lassen. Allerdings sagte er, es sei angesichts dessen Klasse schwierig, gegen Lionel Messi zu wetten. Der 39-Jährige hatte Argentinien vier Jahre nach dem Titelgewinn in Katar erneut in den Final geführt.