Um diesen Pokal geht es heute: doch das Spiel wird von diversen Unterhaltungsshows begleitet. Bild: keystone

15 Minuten reichen nicht: Diese Stars treten an der WM-Halbzeitshow auf

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Die FIFA hat für den WM-Final 2026 eine Halbzeitshow der Superlative geplant. «Zum ersten Mal überhaupt werden Fussball, Musik und soziales Engagement zusammenkommen, wenn die grösste Show der Welt ihren Höhepunkt erreicht», schreibt der internationale Fussballverband dazu.

Während es bereits vor Anpfiff des grössten Fussballspiels des Jahres zum Schaulaufen der Stars und Sternchen kam, legt die Halbzeitshow nochmals nach. Diese Auftritte sind geplant:

In der Halbzeitshow, die an jene im Super Bowl erinnert, sollen Stars wie die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie der kanadische Superstar Justin Bieber auftreten. Die südkoreanische Band BTS ist ebenfalls dabei – genau wie der nigerianische Musiker Burna Boy, der gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auftritt.

Wie lange wird die Show dauern?

Grundsätzlich dürften Halbzeitpausen im Fussball nicht länger als 15 Minuten dauern, so steht es in den offiziellen Regeln. Die Halbzeitpause im WM-Final wird Medienberichten zufolge jedoch wegen der Grösse der Show länger dauern. Wie lange der Unterbruch in East Rutherford bei New York am Sonntag (21 Uhr) genau sein wird, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. So ist von 20, aber auch von bis zu 30 Minuten Pause die Rede.

Die FIFA äusserte sich zu den Berichten unter anderem der BBC und von «The Times» zunächst nicht. Von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) ist eigentlich festgelegt, dass den Spielern eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zusteht. Demnach darf die Dauer der Pause ausschliesslich mit der Erlaubnis des Schiedsrichters geändert werden.

Bereits die Show vor dem WM-Final überzog leicht. Bild: keystone

Mit den Zeiten nehmen es die Veranstalter ohnehin nicht wirklich genau. So startete der WM-Final bereits mit sechs Minuten Verspätung. (leo mit Material sda)