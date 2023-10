Titel-Hattrick perfekt! Verstappen ist zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko:

«Überwältigt, es ist unglaublich. Wir sind jetzt mit Max seit zehn Jahren zusammen und was da erreicht wurde, ist in der Geschichte der Formel 1 sicher eine einmalige Sache. Und wie gesagt: Er ist jetzt 26 Jahre, da kommt noch einiges. Da hat es kein Tief gegeben, da hat es keinen Fehler gegeben und jedes Rennwochenende auf so einem Niveau zu fahren und das in dem Alter ist einzigartig.»