George Russell gewinnt den GP von Österreich. Bild: keystone

Russell gewinnt den GP von Österreich – Verstappen und Antonelli komplettieren das Podest

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George Russell findet in der Hitze zum Siegen zurück

George Russell, vor drei Monaten der erste Saisonsieger, feierte am GP von Österreich in Spielberg den zweiten Saisonsieg. Der Engländer im Mercedes setzte sich vor Max Verstappen und Teamkollege Kimi Antonelli durch.

Max Verstappen, George Russell und Kimi Antonelli (v.l.n.r) haben es in Österreich aufs Podest geschafft. Bild: keystone

Kimi Antonelli bleibt Leader in der Fahrer-WM. Und Mercedes, das aktuell dominierende Team mit Russell und Antonelli, gewann in Spielberg im achten Rennen zum siebenten Mal. Dennoch gab es deutlich Anzeichen, dass die WM in der zweiten Jahreshälfte noch spannend werden kann.

Der Engländer George Russell nützte seine Pole-Position aus zum zweiten Sieg in Spielberg nach 2024. Insgesamt feierte der 28-Jährige seinen siebenten Grand-Prix-Sieg. «Yabadabadoo», schrie Russell nach dem Sieg in den Funk - und fügte an: «Jetzt bin ich ein bisschen durstig!» Ausgerechnet im heissesten Rennen (was die Aussen- und Asphalttemperaturen anging), funktionierte Russells Drinkvorrichtung nicht.

Auch ohne Flüssigkeitszufuhr fuhr Russell fehlerfrei. Wegweisend war auch sein Sieg im Qualifying vom Samstag. Verstappen kam auf seiner letzten schnellen Runde von der Piste ab und musste mit Startplatz 5 vorlieb nehmen. Russell konnte seine letzte schnelle Runde zu Ende fahren und holte sich so die Pole-Position. Die Situation wurde von den Kommissären untersucht; Russell wurde indessen als Sieger der Qualifikation bestätigt.

George Russell lässt sich nach der Ankunft feiern. Video: SRF

Verstappen ist wieder da

Aber: Max Verstappen und Red Bull sind wieder da. Vor dem «Heimrennen» in Spielberg nahm Red Bull ein massives Update am Auto vor. Die Ergebnisse waren eklatant. «Max (Verstappen) und Red Bull waren an diesem Wochenende unglaublich schnell», räumte auch Sieger Russell ein. Und Verstappen selber sprach nach dem Rennen davon, dass es «wieder einmal Spass gemacht hat». Verstappen: «Erstmals diese Saison reichte es zu Platz 2 - ausserdem so knapp hinter dem Sieger. Das stimmt zuversichtlich. Hoffentlich kriegen wir diese Pace auch auf den nächsten Rennstrecken hin.» Wer weiss, was für Red Bull möglich gewesen wäre, hätte Verstappen weiter vorne (als vom fünften Startplatz aus) ins Rennen gehen können.

Der 19-jährige Kimi Antonelli, der fünfmalige Saisonsieger, arbeitete sich am Ende noch auf den dritten Platz vor. Die ersten Drei beendeten das Rennen innerhalb von weniger als zwei Sekunden. Antonelli meinte hinterher, dass er auf den ersten Runden zu aufgeregt gefahren sein. «Es unterliefen mir Fehler. Ich bin zu spät richtig in Fahrt gekommen. Hätte das Rennen zwei Runden länger gedauert: Wer weiss...» Antonellis Vorsprung auf Russell in der Fahrerwertung reduzierte sich um 10 auf 40 Punkte.

Audi ohne Punkte

Mit den Plätzen 11 (Gabriel Bortoleto) und 12 (Nico Hülkenberg) belegten die Audi-Piloten die undankbaren Plätze hinter den Punkterängen. Für Audi, die Sauber-Nachfolger, resultierte der siebente Nuller in Serie - trotz vier Ausfällen (Bottas, Perez, Sainz, Stroll). Vor einem Jahr hatten Bortoleto (als 8.) und Hülkenberg (als 9.) beide WM-Punkte geholt.

Geprägt wurde das Rennen auch von der Hitze. 35 Grad Lufttemperatur und über 50 Grad Asphalttemperatur wurden gemessen. Dennoch wurde der Grosse Preis von Österreich von so vielen Zuschauern wie noch nie (320'000) besucht. (car/sda)

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