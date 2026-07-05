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Silverstone: Gefrusteter Max Verstappen stellt die Sinnfrage

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, left, prepares for the sprint race at the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Saturday, July 4, 2026. (Peter Powell/Pool via AP) Britain ...
Die Resultate haben bei Verstappen Spuren hinterlassen.Bild: keystone

«Peinlich! Schlecht!»: Gefrusteter Max Verstappen stellt die Sinnfrage

Der vierfache Weltmeister erlebt in Grossbritannien einen enttäuschenden Samstag. Er findet deutliche Worte und wird grundsätzlich.
05.07.2026, 03:5705.07.2026, 03:57
Jan Schultz / t-online
Ein Artikel von
t-online

Max Verstappen dürfte sich den Auftakt ins Formel-1-Wochenende anders vorgestellt haben. Beim GP von Grossbritannien erlebte er gleich zwei Enttäuschungen: Beim Sprint wurde er vom dritten Startplatz auf den sechsten Rang durchgereicht, im Qualifying landete er wenige Stunden später auf dem siebten Platz. Die Resultate haben bei ihm Spuren hinterlassen.

«Die Balance im Auto war schlecht. Aber auch auf der Geraden war kein Topspeed da», ärgerte sich Verstappen im Gespräch mit Sky Sport. «Und dann brauchst du natürlich auch mehr die Batterie in der Runde. Im letzten Sektor hast du dann keine Batterie mehr. Da verlierst du viel Zeit.» Sein Fazit fiel deutlich aus: «Peinlich! Schlecht!»

Besonders ernüchternd dürfte für ihn persönlich die Tatsache sein, dass er im Qualifying sogar hinter Isack Hadjar gelandet ist. Verstappen wurde damit erstmals seit 2015 von einem Teamkollegen beim Qualifying in Silverstone geschlagen. Damals war Carlos Sainz dieses Kunststück gelungen.

Dem Rennen am Sonntag blickt der vierfache Weltmeister daher sorgenvoll entgegen. «Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das ändern können. Wenn wir so in das Rennen reingehen, hat das nicht wirklich viel Sinn», gab Verstappen zu Bedenken.

In der Fahrerwertung steht der Formel-1-Superstar derzeit nur auf dem siebten Rang, hat dabei bereits 98 Punkte Rückstand auf den Führenden Kimi Antonelli. In diesem Jahr wartet Verstappen noch auf seinen ersten Sieg bei einem GP.

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