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WM 2026: Kylian Mbappé schiesst Frankreich gegen Schweden in Achtelfinal

France&#039;s Kylian Mbappe (10) celebrates scoring their third goal during the World Cup round of 32 soccer match between France and Sweden in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 30, ...
Kylian Mbappé schiesst Frankreich mit seinen Toren fünf und sechs an dieser WM in den Achtelfinal.Bild: keystone

Mbappé trifft doppelt: Frankreich schlägt Schweden souverän und steht im Achtelfinal

Frankreich zieht ohne Mühe in die WM-Achtelfinals ein. Auch dank zwei weiterer Tore von Kylian Mbappé gewinnen die «Bleus» gegen Schweden mit 3:0.
30.06.2026, 22:0001.07.2026, 01:13

Eine halbe Stunde benötigt Frankreich, um sich im Spiel in East Rutherford zurechtzufinden. Dann aber folgte eine Viertelstunde bis zur Pause, in der die hochdotierte Offensive des zweifachen Weltmeisters kombinierte, wirbelte und fast aus allen Lagen schoss. Die Belohnung für die Tempoverschärfung liess auf sich warten. Erst in den Schlussminuten der ersten Halbzeit führte ein kurz ausgeführter Eckball zum 1:0 von Kylian Mbappé.

Das 1:0 durch Kylian Mbappé.Video: SRF

Die Schweden waren mehrheitlich mit Verteidigen beschäftigt. Sie konnten sich auf ihren guten Goalie Widell Zetterström verlassen und auf die Torumrandung, die in der 32. Minute einen möglichen Treffer von Mbappé und einige Minuten später einen von Olise verhinderte. In der Offensive sorgten die Skandinavier mit ihrem Trio Alexander Isak, Viktor Gyökeres und Anthony Elanga für einige Nadelstiche. Unmittelbar nach dem 1:0 wäre beinahe der Ausgleich gefallen. In der Schlussphase parierte Goalie Mike Maignan gegen Gyökeres stark. In der Summe war es aber deutlich zu wenig, um Frankreich ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Nationalcoach Didier Deschamps verbrachte bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank nach der Trauer der letzten Tage um seine verstorbene Mutter einen eher unaufgeregten Match. Nach der Pause dominierte seine Mannschaft noch deutlicher und erhöhte durch Bradley Barcola (53.) und Mbappé (74.) auf 3:0. Mbappé, der Torschützenkönig der letzten WM, steht nun an diesem Turnier wie Lionel Messi bei sechs Toren und ist in der ewigen WM-Torschützenliste bis auf einen Treffer am Argentinier dran (18 zu 19).

Noch immer ohne Treffer steht Frankreichs Spielmacher Michael Olise da. Dafür brilliert der Spieler von Bayern München als Assistgeber, gegen Schweden gelangen ihm die Vorlagen vier und fünf. Zudem hätte er um ein Haar ein fantastisches Tor erzielt. Sein Seitfallzieher aus 16 Metern prallte in der 36. Minute vom Pfosten ab.

Der Pfosten verhindert Olises Traumtor.Video: SRF

Für Frankreich, das in den bisherigen vier WM-Partien 13 Mal getroffen hat, geht es am Samstag im Achtelfinal gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay weiter.

Frankreich - Schweden 3:0 (1:0)
East Rutherford. 80'663 Zuschauer. SR Makkelie (NED).
Tore: 45. Mbappé (Dembélé) 1:0. 53. Barcola (Olise) 2:0. 74. Mbappé (Olise) 3:0.
Frankreich: Maignan; Koundé (75. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (78. Hernández); Tchouaméni, Rabiot; Dembélé (75. Doué), Olise (85. Cherki), Barcola; Mbappé (85. Mateta).
Schweden: Widell Zetterström; Svensson (82. Svanberg), Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga, Bergvall (66. Zeneli), Ayari (82. Nygren), Stroud (66. Ali); Gyökeres, Isak (89. Nilsson). (nih/sda)

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