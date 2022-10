Zeigt sich nach den beiden Toren im Nationaltrikot auch im Klub in Topform: Breel Embolo. Bild: imago

Embolo skort bei Monaco-Sieg doppelt ++ ManUtd in Nikosia mit Mühe ++ Vaduz hofft lange

Europa League

Gruppe A

FC Zürich – PSV Eindhoven 1:5

Gruppe D

Malmö – Union Berlin 0:1

Im dritten Spiel gewinnt Union Berlin in der Europa League erstmals überhaupt. Das Team von Urs Fischer setzt sich gegen Malmö dank eines Treffers von Sheraldo Becker in der 68. Minute durch. Zu dem Zeitpunkt war der Bundesligist bereits in Unterzahl, weil Andras Schäfer kurz vor der Pause die Rote Karte gezeigt bekam.

Das Spiel wurde kurzzeitig unterbrochen, weil aus dem Block der Berliner Fans Feuerwerkskörper aufs Spielfeld geflogen sind. Zuvor hatten Malmö-Anhänger Fahnen von Unions Stadtrivalen Hertha gezeigt, mit denen die Schweden eine Fanfreundschaft pflegen.

Der Treffer von Sheraldo Becker im Video. Video: streamja

Malmö - Union Berlin 0:1 (0:0).

SR Meler (TUR).

Tor: 68. Becker 0:1.

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Schäfer (Union Berlin/Foul).

Gruppe E

Omonia – Manchester United 2:3

In Zypern tat sich Manchester United unerwartet schwer. Der Premier-League-Klub, der am Wochenende das Derby gegen Manchester City verlor, lag zur Pause gar in Rückstand. Dank zwei Toren von Marcus Rashford und einem von Anthony Martial drehte das Team von Coach Erik ten Hag dann aber das Spiel, bevor Omonia Nikosia noch der Anschlusstreffer gelang. Damit steht United nach drei Spieltagen auf dem zweiten Platz hinter Real Sociedad, das sich 2:0 gegen Sheriff Tiraspol durchsetzte.

Der Siegtreffer durch Anthony Martial. Video: streamja

Omonia Nikosia - Manchester United 2:3 (1:0).

SR Pinheiro (POR).

Tore: 34. Ansarifard 1:0. 53. Rashford 1:1. 63. Martial 1:2. 84. Rashford 1:3. 85. Panagiotou 2:3.

Gruppe F

Sturm Graz – Lazio Rom 0:0

Albian Ajeti steht nach seinem Treffer am Wochenende gegen Austria Wien erneut in der Grazer Startaufstellung. Gegen Lazio Rom halten die Österreicher gut mit, haben gar ein Chancenplus. Am Ende müssen sie dennoch zittern, weil Jusuf Gazibegovic in der 82. Minute Gelb-Rot sieht. Zuvor war ein Tor von Ciro Immobile wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden.

Albian Ajeti (r.) im Duell mit Lazios Mario Gila. Bild: keystone

Gruppe H

Monaco – Trabzonspor 3:1

Nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Ferencvaros am zweiten Spieltag hat die AS Monaco eine deutliche Reaktion gezeigt. Die Monegassen setzten sich gegen Trabzonspor 3:1 durch. Entscheidenden Anteil hatte neben Doppeltorschütze Wissam Ben Yedder auch Breel Embolo, der zwei Tore vorbereitete. Bei den Türken flog Maximiliano Gomez bereits nach elf Minuten mit Rot vom Platz.

Per Kopf bereitet Breel Embolo das 3:0 vor. Video: streamja

Monaco - Trabzonspor 3:1 (2:0).

SR Kruaschwili (GEO).

Tore: 14. Ben Yedder (Embolo) 1:0. 45. Ben Yedder (Foulpenalty) 2:0. 55. Disasi (Embolo) 3:0. 72. Bakasetas 3:1.

Bemerkungen: Monaco bis 57. mit Embolo. 11. Rote Karte gegen Gomez (Trabzonspor/Foul).

Conference League

Gruppe H

FC Basel – Slovan Bratislava

Pjunik Jerewan – Zalgiris Vilnius 2:0

Im zweiten Spiel in der Basler Gruppe setzte sich Pjunik Jerewan souverän durch. Mit zwei Siegen aus drei Spielen bleiben die Armenier der erste Verfolger des FCB.

Gruppe E

Dnipro-1 – FC Vaduz 2:2

Lange durfte der FC Vaduz auf die Überraschung hoffen. Die Liechtensteiner galten gegen die Ukrainer als klarer Aussenseiter. Nach 78 Minuten glich Dnipro-1 aber aus. Zuvor hatten Fabio Fehr und Cédric Gasser einen frühen Rückstand gedreht. Am Ende konnte sich Vaduz trotzdem über den Punkt freuen. Kurz vor Schluss klärte die Defensive auf der eigenen Torlinie. Das Spiel wurde in der Slowakei ausgetragen.

Fast hätte es mit dem Sieg geklappt, doch am Ende traf Oleksandr Pikhalyonok für Dnipro-1 zum 2:2. Bild: keystone

Gruppe B

Anderlecht – West Ham 0:1

Im Spitzenduell der Gruppe B setzte sich West Ham knapp durch. Den einzigen Treffer erzielte Gianluca Scamacca in der 79. Minute. Mit nun drei Siegen setzten sich die Engländer in der Tabelle etwas ab.

Der einzige Treffer der Partie. Video: streamja

Gruppe D

Slovacko – Nizza 0:1

Es ist der erste Sieg für Lucien Favre und das von ihm gecoachte Nizza in der Conference League. In Tschechien setzen sich die Franzosen dank eines Treffers von Nicolas Pepe durch. Dabei profitierte der 27-jährige Ivorer von einem Patzer des Torhüters.

Pepe profitiert vom Goalie-Fehler. Video: streamja

