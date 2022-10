Brasilien-Fans aufgepasst, das neue Nati-Trikot ist nicht was es mal war

Im Länderspiel gegen Ghana trugen die Brasilianer bereits das neue WM-Trikot. Bild: www.imago-images.de

Brasilien-Fans aufgepasst: Das neue «Seleção»-Trikot ist nicht, was es mal war

Im August veröffentlichte Nike die neuen Trikots der brasilianischen Nationalmannschaft für die WM in Katar. Dabei kommt dem gelben Heimtrikot eine andere Bedeutung zu als in der Vergangenheit.

Moritz Meister Folgen

Das gelb-grüne Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft ist in der Erinnerung jedes Fussball-Fans tief verwurzelt. Egal, ob Pelé, Romario, Ronaldo, Ronaldinho oder nun Neymar – jede Fussballgeneration hat ihren eigenen brasilianischen Helden, der im Trikot der «Seleção» für Höhepunkte sorgte.

So wurde auch die Veröffentlichung des neuen Trikots der brasilianischen Nationalmannschaft für die WM in Katar mit Spannung erwartet.

Nun steht das legendäre gelb-grüne Trikot allerdings nicht mehr nur für die glorreichen Momente des brasilianischen Fussballs, sondern viel mehr für ein politisch gespaltenes Brasilien.

Wer in Brasilien das Heim-Trikot der Nationalmannschaft kauft und sich damit zeigt, wird automatisch in der Ecke des rechtsradikalen, amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro verortet. Dieser machte sich nämlich bereits in seinem Wahlkampf 2018 die Nationalfarben gelb und grün zu eigen.

Auch deshalb marschierten bei politischen Auftritten des ehemaligen Militär-Offiziers immer mehr seiner Anhänger in gelben Brasilien-Trikots auf. Das Trikot wurde so immer mehr zum Symbol für die politische Spaltung der brasilianischen Bevölkerung.

So sieht das neue Trikot der Brasilianer aus. bild: imago-images

Was halten die Spieler davon, dass ihr Trikot zum politischen Symbol wird? Tottenham-Stürmer Richarlison sagte gegenüber der «BBC»: «Als Fan, Spieler und Brasilianer gebe ich mein Bestes, um zur Identifikation beizutragen. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass wir alle Brasilianer sind und brasilianisches Blut in unseren Adern fliesst.»

Die Reaktion im Volk ist jedoch eindeutig: Nicht das gelb-grüne, sondern das blaue Auswärts-Trikot Brasiliens war innerhalb von wenigen Stunden nach dem Release bereits ausverkauft. Das Futsal-Nationalteam des Landes entschied sich sogar dazu, in Zukunft stets im blauen Trikot anzutreten.

Jubelt Neymar an der WM in Katar vermehrt im blauen Trikot? Bild: www.imago-images.de

Der Trainer der Futsal-Nati Matheus Rocha hofft, dass Brasilien den sechsten WM-Titel in Blau gewinnen werde. Wer weiss, vielleicht ziehen die Stars um Neymar, Casemiro und Vinicius auch bald nach.