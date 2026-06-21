klar18°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Curaçao punktet gegen Ecuador – Goalie Eloy Room mit 15 Paraden

Curacao goalkeeper Eloy Room waves after his team&#039;s draw against Ecuador in a World Cup Group E soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) Eloy Room
Er durfte sich nach dem Spiel als Held feiern lassen: Curaçao-Goalie Eloy Room.Bild: keystone

Nächster Goalie wird mit 15 (!) Paraden zum Helden – Curaçao punktet gegen Ecuador

Curaçao, einer von vier Neulingen, holt seinen ersten Punkt an einer Fussball-WM. Der Karibikstaat erkämpft sich gegen Ecuador ein 0:0.
21.06.2026, 03:5621.06.2026, 04:31

Ecuador drückte dem Spiel in Kansas City wie erwartet klar den Stempel auf, brachte den Ball aber nicht am starken curaçaoischen Keeper Eloy Room vorbei – die Südamerikaner verzeichneten nicht weniger als 15 Abschlüsse auf das Tor. Gemäss Opta handelte es sich dabei um einen Rekord in einem WM-Spiel ohne Verlängerung. Übertroffen wird er nur von US-Goalie Tim Howard, der bei der 1:2-Niederlage gegen Belgien im WM-Achtelfinal 2014 16 Paraden zeigte – dafür aber 120 Minuten Zeit hatte.

Die erste Topchance vergab Ecuador bereits in der 3. Minute, als Enner Valencia aus bester Position im Strafraum am 37-jährigen Room scheiterte. Für den 36-jährigen Valencia, der weitere gute Möglichkeiten vergab, wäre es in seinem 107. Länderspiel der 50. Treffer gewesen. Er hat sechs der letzten sieben ecuadorianischen Tore an einer WM erzielt.

epa13053114 Enner Valencia of Ecuador (L) in action against Jurien Gaari of Curacao (R) during the FIFA World Cup 2026 group stage match Ecuador against Curacao, in Kansas City, USA, 20 June 2026. EPA ...
Enner Valencia (l.) versuchte wie seine Teamkollegen vergeblich, Curaçaos Abwehrriegel zu knacken.Bild: keystone

Dass La Tri auch in der zweiten Partie an diesem Turnier nach dem 0:1 gegen die Elfenbeinküste nicht jubeln konnte, kommt nicht von ungefähr. Zwar beendete Ecuador die südamerikanische WM-Qualifikation hinter Argentinien auf dem 2. Platz, war jedoch in den 18 Partien bloss 14 Mal erfolgreich. Deshalb droht bei der fünften WM-Teilnahme das vierte Ausscheiden in der Vorrunde; der letzte Gegner ist das bereits als Sieger der Gruppe E feststehende Deutschland.

Curaçao verteidigte nicht nur mit grosser Leidenschaft, sondern setzte auch immer wieder Nadelstiche. Eine der wenigen Chancen vergab in der 60. Minute der beim FC Zürich tätige Livano Comenencia, der beim 1:7 im ersten Spiel gegen Deutschland zum 1:1 getroffen und damit nationale Fussballgeschichte geschrieben hatte.

«Für alle, die daran glaubten»: FCZ-Profi Comenencia liess Curaçao träumen

Curaçao ist das kleinste Land, das sich je für eine Fussball-WM qualifiziert hat. Die Insel ist ein autonomer Staat innerhalb des Königreichs der Niederlande. Davon profitiert das Team, denn mehr als die Hälfte der Spieler wurde in den Niederlanden ausgebildet. Auch der Trainer stammt von dort: der sehr erfahrene Dick Advocaat. Nun wurde für Curaçao der erste WM-Punkt der Geschichte Tatsache.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Ecuador - Curaçao 0:0
Kansas City. 68'598 Zuschauer. SR Ma (CHN).
Ecuador: Galíndez; Franco (83. Preciado), Pacho, Hincapié; Alcivar (46. Rodriguez); Yeboah (89. Caicedo), Estupiñan (70. Angulo); Vite, Moisés Caicedo; Plata, Enner Valencia.
Curaçao: Room; Gaari, Obispo, Floranus; Brenet, Fonville (76. van Eijma); Chong (76. Margaritha), Comenencia (84. Roemeratoe), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (75. Gorré); Locadia (83. Kastaneer).
Verwarnungen: 38. Alcívar. 39. Bacuna. 53. Bacuna. 56. Comenencia. 75. Gaari. 91. Kastaneer. (nih/sda)

Deutschland jubelt gegen die Elfenbeinküste spät – Joker Undav bringt die Wende
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 62
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Sieht aus wie eine Zirkustruppe, doch es ist die DFB-Elf.
quelle: keystone / eduardo lima
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Streamer «IShowSpeed» trifft sich während WM-Match mit Fussballlegende Ibrahimovic und FIFA-Präsident Infantino
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Paraguay-Held klaut mal eben die Uhr vom Schiri +++ Norweger verfolgt Geburt per Facetime
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Zur Story