Er durfte sich nach dem Spiel als Held feiern lassen: Curaçao-Goalie Eloy Room. Bild: keystone

Nächster Goalie wird mit 15 (!) Paraden zum Helden – Curaçao punktet gegen Ecuador

Curaçao, einer von vier Neulingen, holt seinen ersten Punkt an einer Fussball-WM. Der Karibikstaat erkämpft sich gegen Ecuador ein 0:0.

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Ecuador drückte dem Spiel in Kansas City wie erwartet klar den Stempel auf, brachte den Ball aber nicht am starken curaçaoischen Keeper Eloy Room vorbei – die Südamerikaner verzeichneten nicht weniger als 15 Abschlüsse auf das Tor. Gemäss Opta handelte es sich dabei um einen Rekord in einem WM-Spiel ohne Verlängerung. Übertroffen wird er nur von US-Goalie Tim Howard, der bei der 1:2-Niederlage gegen Belgien im WM-Achtelfinal 2014 16 Paraden zeigte – dafür aber 120 Minuten Zeit hatte.

Die erste Topchance vergab Ecuador bereits in der 3. Minute, als Enner Valencia aus bester Position im Strafraum am 37-jährigen Room scheiterte. Für den 36-jährigen Valencia, der weitere gute Möglichkeiten vergab, wäre es in seinem 107. Länderspiel der 50. Treffer gewesen. Er hat sechs der letzten sieben ecuadorianischen Tore an einer WM erzielt.

Enner Valencia (l.) versuchte wie seine Teamkollegen vergeblich, Curaçaos Abwehrriegel zu knacken. Bild: keystone

Dass La Tri auch in der zweiten Partie an diesem Turnier nach dem 0:1 gegen die Elfenbeinküste nicht jubeln konnte, kommt nicht von ungefähr. Zwar beendete Ecuador die südamerikanische WM-Qualifikation hinter Argentinien auf dem 2. Platz, war jedoch in den 18 Partien bloss 14 Mal erfolgreich. Deshalb droht bei der fünften WM-Teilnahme das vierte Ausscheiden in der Vorrunde; der letzte Gegner ist das bereits als Sieger der Gruppe E feststehende Deutschland.

Curaçao verteidigte nicht nur mit grosser Leidenschaft, sondern setzte auch immer wieder Nadelstiche. Eine der wenigen Chancen vergab in der 60. Minute der beim FC Zürich tätige Livano Comenencia, der beim 1:7 im ersten Spiel gegen Deutschland zum 1:1 getroffen und damit nationale Fussballgeschichte geschrieben hatte.

Curaçao ist das kleinste Land, das sich je für eine Fussball-WM qualifiziert hat. Die Insel ist ein autonomer Staat innerhalb des Königreichs der Niederlande. Davon profitiert das Team, denn mehr als die Hälfte der Spieler wurde in den Niederlanden ausgebildet. Auch der Trainer stammt von dort: der sehr erfahrene Dick Advocaat. Nun wurde für Curaçao der erste WM-Punkt der Geschichte Tatsache.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Ecuador - Curaçao 0:0

Kansas City. 68'598 Zuschauer. SR Ma (CHN).

Ecuador: Galíndez; Franco (83. Preciado), Pacho, Hincapié; Alcivar (46. Rodriguez); Yeboah (89. Caicedo), Estupiñan (70. Angulo); Vite, Moisés Caicedo; Plata, Enner Valencia.

Curaçao: Room; Gaari, Obispo, Floranus; Brenet, Fonville (76. van Eijma); Chong (76. Margaritha), Comenencia (84. Roemeratoe), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (75. Gorré); Locadia (83. Kastaneer).

Verwarnungen: 38. Alcívar. 39. Bacuna. 53. Bacuna. 56. Comenencia. 75. Gaari. 91. Kastaneer. (nih/sda)