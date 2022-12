Edimilson Fernandes musste gegen Portugal einspringen und zog einen schlechten Abend ein. Bild: keystone

Welche Aussenverteidiger Yakin für Edimilson Fernandes zuhause liess

Nach dem desaströsen 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal steht insbesondere Trainer Murat Yakin in der Kritik. Aber wen hätte er denn aufbieten können, um eine Alternative für den kranken Silvan Widmer zu haben?

Wenn eine Mannschaft 1:6 verliert, dann liegt es nicht am Systemwechsel allein. Nicht am rechten Aussenverteidiger allein. Nicht an fehlenden Emotionen. Nicht an individuellen Fehlern. Wenn eine Mannschaft 1:6 verliert, dann liegt es an allem zusammen.

Das Schweizer Nationalteam wird viel aufzuarbeiten haben, bevor es die nächsten Ziele in Angriff nehmen wird. 2024 findet die Europameisterschaft in Deutschland statt – es wird für die erfolgreiche Generation um Yann Sommer (33), Xherdan Shaqiri (31) und die U17-Weltmeister Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Haris Seferovic (alle 30) vielleicht das letzte grosse Turnier sein.

Die Routiniers Xhaka (links) und Seferovic sind restlos bedient. Bild: keystone

Vielleicht hat die Schweiz bis zur EM im Nachbarland auch genügend valable Aussenverteidiger. Gegen Portugal musste rechts Edimilson Fernandes aushelfen, ein Mittelfeldspieler, den Murat Yakin schon bei der Kaderbekanntgabe als Notnagel für die Abwehr bezeichnete. Denn der Trainer hatte keine Ersatzspieler für Ricardo Rodriguez und Silvan Widmer aufgeboten, was ihm nun, da Widmer im Achtelfinal krank ausfiel, um die Ohren geschlagen wird.

Doch wen hätte Yakin mitnehmen können? Unsere Auflistung zeigt, dass fast keine echten Alternativen zur Verfügung standen.

Kevin Mbabu

Bild: keystone

Sein Kalender-Jahr 2022 war schwach. Acht Einsätze bei Wolfsburg, nur einer über 90 Minuten. Im Sommer der Wechsel nach Fulham, bloss sechs Teileinsätze, nur einer länger als eine Halbzeit. Mbabus letztes Länderspiel? Im Juni in der Nations League als Rechtsverteidiger beim 0:4 gegen Portugal.

Jordan Lotomba

Bild: keystone

Vielleicht die bestmögliche Alternative, da er sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite eingesetzt werden kann. Ist bei Nizza, einem Mittelfeldklub in der Ligue 1, mehr oder weniger gesetzt, stand in 15 Runden zehn Mal in der Startelf. Auch sein letztes Länderspiel war das 0:4 gegen Portugal.

Cédric Brunner

Bild: keystone

Stieg mit Arminia Bielefeld aus der Bundesliga ab, blieb aber persönlich nach dem Wechsel zu Schalke 04 erstklassig. Ist Brunner fit, ist er hinten rechts gesetzt. Ist dein Klub jedoch Tabellenletzter, spricht das nicht für gute Abwehrarbeit. Der 28-jährige Brunner wurde noch nie für die Nati aufgeboten.

Kevin Rüegg

Bild: keystone

Der Zürcher hatte sich bei Hellas Verona versucht, wurde im Februar an Lugano ausgeliehen und ist seit dem Sommer leihweise bei YB. Spielte in dieser Super-League-Saison ganze zwei Mal durch.

Michael Lang

Bild: keystone

Mit Fabian Frei zeigte Yakin, dass er ein Flair für «alte» Basel-Spieler hat. Weshalb also nicht Lang reaktivieren, der letztmals vor drei Jahren in der Nati zum Einsatz gelangte? Der 31-Jährige war beim FCB hinten rechts meist gesetzt und er ist ein Spieler, der auch offensive Qualitäten besitzt.

Silvan Hefti

Bild: keystone

Der mittlerweile 25-Jährige zehrt nicht mehr vom Bonus, ein grosses Talent zu sein. Stieg mit Genoa in die Serie B ab, spielt dort immerhin an der Tabellenspitze mit und das mit vielen Einsätzen.

Cédric Zesiger

Bild: IMAGO / Geisser

Durfte vor einem Jahr erstmals (und bis heute zum einzigen Mal) in der Nati spielen. Als Yakin gegen Griechenland eine Dreierkette testete, spielte Zesiger als rechter Innenverteidiger. Bei YB spielt er im Zentrum, der 24-Jährige ist keiner für die Aussenbahn.

Fazit

Schaut man sich die Namen und Bilanzen der genannten Spieler an, wird deutlich: Hinter Widmer klafft auf der rechten Abwehrseite eine grosse Lücke. Ob einer der genannten Spieler es gegen dieses starke Portugal besser gemacht hätte als Edimilson Fernandes, ist zu bezweifeln. In der U21-Nati spielten hinten rechts zuletzt Lewin Blum, der bei YB oft in der Super League zum Zug kam, und Serge Müller vom FC Schaffhausen.