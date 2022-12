Für das 1:6 gegen Portugal muss sich die Schweizer Nati nicht schämen

So muss die Schweiz sich nach diesem Spiel hinterfragen, die schwache Leistung analysieren. Aber sie muss sich für diesen Auftritt nicht schämen – und erst recht sollten die starken Leistungen in den Gruppenspielen aufgrund eines Abends zum Vergessen nicht zur Seite gekehrt werden.

In der Spitze hat die Schweiz mit Granit Xhaka, Manuel Akanji oder auch Yann Sommer hervorragende Spieler auf ihren Positionen, aber auf vielen Positionen fehlt es an Spielern, welche in die Bresche springen können, wenn die beste Option einmal ausfällt. Wenn man dann sieht, dass Portugal im Achtelfinal unter anderem Cristiano Ronaldo oder Rafael Leão von der Bank bringen kann, wird der Unterschied erst recht deutlich.

Doch dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass mit Silvan Widmer einer der Leistungsträger kurzfristig ausgefallen ist. Sein Ersatzmann Edimilson Fernandes schien häufig überfordert, konnte nicht an die eigentlich starken Leistungen in dieser Saison bei Mainz anknüpfen. Auch Nico Elvedi war nicht fit genug für einen Einsatz. Zudem war Fabian Schär angeschlagen und musste nach der 1. Halbzeit ausgewechselt werden. Schwierige Voraussetzungen für ein Team, bei dem das Gefälle zwischen Stamm- und Ersatzspielern immer noch relativ gross ist.

Die Enttäuschung steht Granit Xhaka (2. v. l.) und Co. in die Gesichter geschrieben – aber die vorherigen Leistungen sollten nicht Vergessen werden. Bild: keystone

