Italien bleibt in der WM-Qualifikation erneut hängen. Bild: keystone

Bosnien siegt im Penaltyschiessen – Italien vermasselt die WM-Qualifikation erneut

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Bosnien – Italien 3:2nP

Unglaublich aber wahr: Auch die WM 2026 findet ohne Italien statt. Zum dritten Mal in Folge scheitert der vierfache Weltmeister in den Playoffs. Schweizer WM-Gruppengegner wird somit Bosnien-Herzegowina.

Kean profitiert von einem Fehler und bringt Italien in Führung. Video: SRF

Der Horror nimmt kein Ende für Italiens Fussball. 2014 bleibt für mindestens weitere vier Jahre die letzte Weltmeisterschaft, die mit der Squadra Azzurra stattgefunden hat. Diesmal erfolgte das Out in den Playoffs in Bosnien-Herzegowina nach Penaltyschiessen. In diesem traf mit Sandro Tonali nur einer von drei Italienern, während die Bosnier in der Kurzentscheidung fehlerfrei blieben. Unter anderem traf für den Aussenseiter daheim in Zenica der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Haris Tabakovic, der auch mit dem 1:1 in der Schlussviertelstunde der regulären Spielzeit entscheidend gewesen war.

Bastoni fliegt nach einer Notbremse vom Platz. Video: SRF

Fast eine Halbzeit lang sah es für die Italiener in Bosnien gut aus. Dank des Tores von Moise Kean führte der Favorit ab der 15. Minute 1:0. Doch dann kassierte Alessandro Bastoni, bei Inter Mailand der Verteidigerkollege von Manuel Akanji, kurz vor der Pause für eine Notbremse die Rote Karte und machte aus dem Spiel unfreiwillig eine italienische Abwehrschlacht. Auch dank Goalie Gianluigi Donnarumma hielt sich Italien bis in die 79. Minute schadlos. Der Solothurner Tabakovic, der für die Schweiz auf U21-Niveau 15 Länderspiele bestritten hat, erzielte das 1:1 nach einem Durcheinander im italienischen Strafraum.

Tabakovic gleicht für Bosnien und Herzegowina aus. Video: SRF

Die Italiener brachten in Unterzahl offensiv nicht mehr allzu viel zustande, hatten aber zwei sehr gute Möglichkeiten zu einem zweiten Tor. Nach einer Stunde verfehlte Kean nach einem Konter alleine vor dem gegnerischen Goalie das Ziel und in der Verlängerung wehrte Bosniens Keeper Nikola Vasilj einen Kopfball stark ab. Im Penaltyschiessen zeigte sich die grosse Nervosität verstärkt: Mit Francesco Esposito und Bryan Cristante scheiterten zwei von drei Italienern.

Die Entscheidung im Penaltyschiessen. Video: SRF

Bosnien-Herzegowina komplettiert damit die Schweizer WM-Gruppe und wird am 18. Juni in Los Angeles auf das Team von Murat Yakin treffen. Die weiteren zwei Gegner sind Katar und Kanada.



Bosnien jubelt über die WM-Qualifikation. Bild: keystone

Tschechien – Dänemark 3:2nP

Auch Tschechien sicherte sich das WM-Ticket vor eigenem Anhang im Penaltyschiessen. Wie schon im Halbfinal gegen Irland waren die Tschechen auch im Final gegen Dänemark nervenstark. Nach der Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Ladislav Krejci von Wolverhampton brachte die Tschechen in der 100. Minute zum zweiten Mal in Führung, Kasper Högh von Bodö/Glimt schoss die Dänen noch in das Penaltyschiessen, in welchem aber nur ein Skandinavier traf. Mexiko, Südkorea und Südafrika sind die tschechischen Gegner an der WM.

Kosovo – Türkei 0:1

Die Türkei wurde ihrer Favoritenrolle auswärts gegen Kosovo gerecht. Sieben Minuten nach der Pause traf Kerem Aktürkoglu nach einer schönen Kombination zum 1:0-Sieg. Bis dahin war es der Kosovo gewesen, der sich die beste Torchance in Pristina erspielt hatte: Der türkische Goalie Ugurcan Cakir lenkte nach einer halben Stunde einen Schuss von Fisnik Asllani rettend an die Latte. Bei der ersten WM-Teilnahme seit 2002 trifft die Türkei auf die USA, Paraguay und Australien.

Aktüroglu schiesst die Türkei an die WM. Video: SRF

Kosovo - Türkei 0:1 (0:0)

Pristina. - SR Oliver (ENG).

Tor: 53. Aktüroglu 0:1.

Bemerkungen: Kosovo mit Hajrizi (Sion), ohne Saipi (Lugano, Ersatz).

Schweden – Polen 3:2

Schweden traf daheim in Solna gegen Polen in der 88. Minute zum 3:2-Sieg. Viktor Gyökeres, der vor fünf Tagen gegen die Ukraine mit einem Hattrick brilliert hatte, wurde erneut zum Matchwinner. Zuvor hatten die Polen um Robert Lewandowski zweimal einen Rückstand wettgemacht.

Die Schweden, die in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe nur zwei Punkte geholt hatten und dank der Nations League eine zweite Chance bekamen, revanchierten sich für die Playoff-Niederlage vor vier Jahren gegen Polen. In der WM-Vorrunde treffen die Skandinavier auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

Gyökeres schiesst Schweden an die WM. Video: SRF

Schweden - Polen 3:2 (2:1)

Solna. - SR Vincic (SLO).

Tore: 20. Elanga 1:0. 33. Zalewski 1:1. 44. Lagerbielke 2:1. 55. Swiderski 2:2. 88. Gyökeres 3:2.