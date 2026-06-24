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Englands Spence verweigert Ghanaer Partey Handschlag – das ist der Grund

FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026: England v Ghana BOSTON, USA - 23rd June 2026: Thomas Partey of Ghana during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Ghana at Bos ...
Von den englischen Fans wurde Ghanas Thomas Partey ausgebuht.Bild: www.imago-images.de

England-Spieler verweigert Ghanaer Partey den Handschlag – das ist der Hintergrund

24.06.2026, 04:5224.06.2026, 04:52

Eine Szene von vor dem Spiel zwischen England und Ghana sorgt auf der Insel für Schlagzeilen: Linksverteidiger Djed Spence, der erstmals an einer Weltmeisterschaft in der Startformation stand, verweigerte den Handschlag mit Gegenspieler Thomas Partey.

In der TV-Übertragung war es zwar nicht zu sehen, doch zeigen Videos in den sozialen Medien eindeutig, dass Spence Partey anders als allen anderen Ghanaern nicht die Hand reichte. Partey schien davon überrascht und schaute kurz zurück, bevor er den weiteren Engländern einen Handschlag gab. Der 25-jährige Tottenham-Profi war der einzige Spieler, der dem Mittelfeldspieler der Black Stars den Handschlag verweigerte.

Thomas Partey muss sich im nächsten Jahr vor einem britischen Gericht verantworten, weil er von vier Frauen in insgesamt sieben Fällen wegen Vergewaltigung und in einem Fall wegen sexueller Nötigung angeklagt ist. Die Straftaten sollen zwischen 2020 und 2022 begangen worden sein. Der 33-Jährige weist alle Vorwürfe zurück und sein Anwalt betont, dass er die Gelegenheit begrüsse, um Parteys Namen reinwaschen zu können.

Von den englischen Fans wurde Partey, der zwischen 2020 und 2025 für Arsenal London spielte und dann ablösefrei nach Villarreal wechselte, sowohl vor als auch während des Spiels bei seinen Ballkontakten ausgepfiffen. Nach dem Spiel, das 0:0-Unentschieden endete, wurde der Ghanaer auf die Interaktion mit Spence angesprochen. Davon schien er nicht erfreut zu sein, doch gab er keinen Kommentar ab.

Für Partey war es der erste Einsatz an der WM in Nordamerika. Am Auftaktspiel gegen Panama konnte er nicht teilnehmen, weil Kanada ihm angesichts der Klage das Visum verweigerte. Die USA liessen ihn jedoch einreisen. In einem Statement erklärte der US-Zoll, dass er Kenntnis vom Gerichtsfall habe. «Da er zu diesem Zeitpunkt aber nicht für eine Straftat verurteilt wurde, wurde ihm ein Visum ausgestellt.»

Auch im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien kann Thomas Partey damit auf dem Feld stehen. Dieses findet in Philadelphia statt. Ein weiterer Punkt reicht Ghana mindestens zu Platz 2 und dem sicheren Weiterkommen. Als Zweiter würden die Black Stars im Sechzehntelfinal jedoch erneut in Toronto antreten. Die Thematik wird Ghana während der WM also womöglich weiterhin beschäftigen. (nih)

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