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WM 2026: Kolumbien schlägt DR Kongo – und ist gegen Portugal im Vorteil

Colombia&#039;s Daniel Munoz celebrates after scoring his side&#039;s opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, J ...
Daniel Muñoz traf erneut – Kolumbien steht damit sicher in der K.o.-Phase.Bild: keystone

Kolumbien schlägt die DR Kongo knapp und erobert Tabellenführung von Portugal zurück

Kolumbien gewinnt an der WM auch sein zweites Spiel und qualifiziert sich als erstes Team in der Portugal-Gruppe für die K.o.-Phase. Die Mannschaft um Captain James Rodriguez und Bayern Münchens Luis Diaz schlägt den Kongo 1:0.
24.06.2026, 03:4324.06.2026, 06:32

Der aufgerückte Aussenverteidiger Daniel Muñoz, nicht nur in dieser Szene der auffälligste Kolumbianer, erzielte den Siegtreffer in der 76. Minute. Zuvor waren Luis Diaz und seine Teamkollegen im mexikanischen Zapopan an Kongos überragendem Torhüter Lionel Mpasi-Nzau fast verzweifelt.

Der Siegtreffer von Daniel Muñoz.Video: SRF

Kurz vor dem Treffer der Kolumbianer hätte auch der Kongo in Führung gehen können. Der gebürtige Solothurner Charles Pickel vergab die Chance, indem er einen Ball freistehend querlegen anstatt aufs Tor köpfeln wollte. So kam der Kongo, der im ersten Spiel Portugal ein 1:1 abgerungen hatte und wiederum mit einer defensiven Taktik antrat, erst in der Nachspielzeit zum ersten Schuss aufs gegnerische Tor.

Kolumbien geht damit mit dem Punktemaximum ins letzte Gruppenspiel gegen Portugal. Ein Remis würde den Südamerikanern in der Nacht auf Sonntag reichen, um als Gruppensieger in die Sechzehntelfinals einzuziehen. Auch der Kongo hat mit einem Punkt noch Chancen aufs Weiterkommen.

Der vom FC Sion nach Armenien ausgeliehene Timothy Fayulu und der ehemalige YB-Spieler Meschack Elia kamen bei den Kongolesen nicht zum Einsatz.

Kolumbien - DR Kongo 1:0 (0:0)
Zapopan. 45'358 Zuschauer. SR Mariani (ITA).
Tore: 76. Muñoz (Quintero) 1:0.
Kolumbien: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias (77. Ríos); Rodríguez (58. Quintero), Suárez (58. Córdoba), Díaz.
DR Kongo: Mpasi; Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi; Wan-Bissaka, Masuaku (72. Kayembe); Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), Edo Kayembe (72. Pickel); Bakambu (57. Banza), Wissa.
Verwarnungen: 56. Lucumí. 93. Pickel. 94. Lerma. (nih/sda)

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