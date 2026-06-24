Erleichterter Jubel, nachdem es endlich geklappt hat: Ante Budimir (m.) schoss Kroatien zum Sieg. Bild: keystone

Kroatien zittert sich zum Sieg – Panama scheitert an der WM erneut in der Gruppenphase

Kroatien findet im zweiten Gruppenspiel mühevoll zum ersten Sieg. Der WM-Finalist von 2018 und WM-Dritte von 2022 gewinnt gegen Panama in Luka Modrics 200. Länderspiel nach schwacher erster Halbzeit und mässiger Gesamtleistung 1:0.

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Ante Budimir entschied die Partie in Toronto mit seinem Treffer in der 54. Minute. Die Vorarbeit kam von Josip Stanisic. In der 23. Minute lenkte Goalie Dominik Livakovic einen Kopfball von Panamas José Rodriguez mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte. Auch sonst gewährten die Kroaten dem Gegner mehrere gefährliche Konter.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Sechs Tage nach dem 2:4 gegen ein starkes England tat sich die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic gegen das an WM-Endrunden nach wie vor sieg- und punktelose Panama vor allem in der ersten Halbzeit schwer. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Kroaten ausreichend, um die Nummer 42 des FIFA-Rankings zu schlagen. Die Zweifel an der Erhabenheit der in die Jahre gekommenen Mannschaft um den wie schon gegen England blassen und fehleranfälligen Luka Modric (40) liessen sich damit aber nicht ausräumen.

Mitentscheidend für den Sieg war die Einwechslung der Stürmer Ante Budimir und Andrej Kramaric in der Halbzeitpause. Kramaric kam für Verteidiger Josko Gvardiol und wertete die Offensive um ein Element auf, Budimir avancierte nach neun Minuten auf dem Platz zum Matchwinner.

Mit nun drei Punkten sind die Kroaten wieder auf Kurs. Um mindestens Gruppenzweiter zu werden und nicht darauf angewiesen zu sein, zu den besten acht Gruppendritten zu gehören, benötigen sie dritten Spiel gegen Ghana in der Nacht auf Sonntag (Samstag, 23 Uhr) indes einen Sieg. Panama kann die Sechzehntelfinals nicht mehr erreichen.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Panama - Kroatien 0:1 (0:0)

Toronto. 43'036 Zuschauer. SR Atcho (GAB).

Tore: 54. Budimir (Stanišić) 0:1.

Panama: Mosquera; Ramos (77. Waterman), Córdoba, Andrade; Murillo, Blackman (90. Davis); Martínez, Harvey, Bárcenas (90. Rodríguez), José Luis Rodríguez; Fajardo (83. Londoño).

Kroatien: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol (46. Kramarić); Modrić (81. Mario Pašalić), Kovačić (72. Sučić); Marco Pasalic (72. Sučić), Baturina, Perišić; Musa (46. Budimir).

Bemerkungen: 200. Länderspiel von Modric.

Verwarnungen: 61. Bárcenas. 92. Sučić. (nih/sda)