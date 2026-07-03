Granit Xhaka und Co. waren mit dem Auftritt gegen Algerien nicht restlos zufrieden. Bild: keystone

Eine Ansprache war nötig – danach war es «die Schweiz, die wir 90 Minuten sehen wollen»

Bei der Schweizer Fussball-Nati herrscht nach dem Einzug in den WM-Achtelfinal Zufriedenheit, aber keine Euphorie. Das sagen Embolo, Xhaka und Co. zum Sieg gegen Algerien.

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Zufrieden, aber nicht ausgelassen. So lässt sich die Stimmung in der Schweizer Nationalmannschaft nach dem souveränen 2:0-Sieg im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien zusammenfassen. Dementsprechend wurde nach dem ersten Schweizer K.o.-Sieg an einer Weltmeisterschaft seit dem Zweiten Weltkrieg auch keine grosse Party angekündigt. «Ich bin nicht so der Biertyp, sondern gönne mir eher ein Capri-Sonne oder einen Eistee», sagt Torschütze Breel Embolo.

«Für mich bedeutet dieser Tag enorm viel. 150 Spiele für das Land, in dem ich geboren und gross geworden bin, das rote Trikot zu tragen, macht einen sehr stolz. Umso schöner, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben und weitergekommen sind.» Granit Xhaka

Sein Tor gehöre «wahrscheinlich zu 95 Prozent» Johan Manzambi, erklärt der Basler. Er habe gesehen, wie Manzambi angezogen habe, und dann nur noch das Schienbein hinhalten müssen. «Ich verstehe mich mit Breel auf und neben dem Platz sehr gut. Das hilft uns», sagt auch Vorbereiter Manzambi.

Das sagt Breel Embolo. Video: SRF

Aussprache in der Pause nötig

Dass trotz des Einzugs in den WM-Achtelfinal nicht nur Euphorie herrschte, lag auch am komplizierten Start in die Partie. «Wir hatten zu kämpfen und keinen Zugriff aufs Spiel», analysiert Trainer Murat Yakin. So sei in der Pause eine Aussprache nötig gewesen.

«Wir werden weiter Gas geben.» Breel Embolo

«Wir mussten Dinge ansprechen, die einfach nicht gut waren. Wir spielten zu viele lange Pässe und konnten den Ball nicht halten», sagt Captain Granit Xhaka. Sie seien alle alt genug, um die Dinge direkt und ehrlich anzusprechen. Die Schweiz habe in der ersten Halbzeit nicht das gespielt, was die Mannschaft eigentlich stark mache. Bei Embolo klingt es ähnlich: «Nach der Pause wussten wir, dass jeder noch ein paar Prozent mehr geben muss.»

Das sagt Granit Xhaka. Video: SRF

Und das sei dann auch gelungen. Xhaka spricht von einer «sehr souveränen zweiten Halbzeit», in der man nichts mehr zugelassen habe. Embolo sieht nach der Pause «die Schweiz, die wir über 90 Minuten sehen wollen». Yakin rühmte die Geduld seiner Spieler auch in schwierigen Momenten.

Xhaka will Geschichte schreiben

Und dann richten die Nati-Akteure den Blick nach vorne. Breel Embolo bedankt sich beim Anblick der Bilder aus dem Public Viewing in Winterthur für die Unterstützung und sagt: «Wir werden weiter Gas geben. Die Mannschaft ist klar im Kopf, die weiss, dass es noch nicht vorbei ist.»

Das sagt Murat Yakin. Video: SRF

Und Xhaka will sich nicht von möglichen Transfergerüchten um seine Person ablenken lassen. Er konzentriere sich nur auf die WM, die Priorität Nummer 1 sei. «Ich will eine gute WM spielen und mit diesem Team Geschichte schreiben, alles andere ist egal», sagt der Captain. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich im Achtelfinal am Dienstagabend um 22 Uhr Schweizer Zeit. (abu)