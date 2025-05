Jubelt Elversberg schon bald in der Bundesliga? Bild: www.imago-images.de

Der nächste Zwergklub in der Bundesliga droht: Elversberg überrascht ganz Deutschland

Der SV Elversberg träumt vom dritten Aufstieg in vier Jahren und könnte am Sonntag zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufsteigen. Damit hätte die höchste deutsche Liga einen weiteren kleinen Vertreter.

Kurzer Blick drei Jahre zurück: In der Saison 2021/22 sichert sich Elversberg mit dem Sieg in der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die 3. Liga und schaffte es zum ersten Mal seit 2013/14 auf diese Stufe.

Erneut verliess der SV Elversberg die 3. Liga aber schon nach einem Jahr, allerdings gingen die Saarländer diesmal den anderen Weg. 2014 folgte der direkte Wiederabstieg, 2022/23 hingegen gelang direkt der nächste Aufstieg und die erstmalige Teilnahme in der 2. Bundesliga. Im beschaulichen Spiesen-Elversberg leben weniger als 13'000 Menschen und somit ist der Klub der kleinste Zweitliga-Standort seit fast 40 Jahren – Hoffenheim gehört zur grösseren Stadt Sinsheim.

Die Elversberger träumen vom Aufstieg in die Bundesliga. Bild: www.imago-images.de

Relegation mit einem Sieg auf sicher

In der ersten Saison in der Zweitklassigkeit sicherte sich der SVE den Ligaerhalt ohne Probleme und beendete die Spielzeit im Mittelfeld der Tabelle. Trotz der starken Saison rechneten viele Experten und Fans damit, dass der Dorfverein im schwierigen zweiten Jahr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Doch es geschah das Gegenteil. Vor dem letzten Spieltag träumt Elversberg tatsächlich vom direkten Aufstieg in die Bundesliga.

Mit einem Sieg gegen Schalke 04, das mal wieder in einer grossen Krise steckt, den Ligaerhalt rechnerisch noch nicht gesichert und seit fünf Spielen keinen Dreier eingefahren hat, wäre mindestens der Platz in der Relegation gesichert. Sollte der 1. FC Köln gleichzeitig gegen Kaiserslautern verlieren, wäre Elversberg tatsächlich in die Bundesliga aufgestiegen.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag. Bild: bundesliga.com

Bei Köln brennt der Baum

Und beim direkten Konkurrenten aus Köln läuft momentan auch mehr falsch als recht. Vor dem zweitletzten Spieltag wurde Trainer Gerhard Struber durch Friedhelm Funkel ersetzt. Der 71-Jährige stand bereits von Februar 2002 bis Oktober 2003 an der Seitenlinie der Kölner und übernahm auch im Frühjahr 2021. Als Feuerwehrmann sicherte Funkel dem FC in den letzten sechs Saisonspielen und der folgenden Relegation den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Liga.

Nun soll er den Klub wieder zurück in diese führen: «Es geht ab jetzt darum, in den verbleibenden zwei Spielen alles zu mobilisieren, den Glauben an die eigene Stärke wiederzufinden und den Aufstieg gemeinsam zu schaffen.» Der Trainer, der einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat, sagt: «Ich bin überzeugt davon, dass wir unser Ziel erreichen.»

Friedhelm Funkel möchte Köln zurück in die Bundesliga führen. Bild: www.imago-images.de

Erschwerend könnte jedoch ein Vorfall während dieser Woche wirken. Stürmer Tim Lemperle ging am Sonntag auf ein Partyschiff und wurde angeblich mit 2,3 Promille Alkohol im Blut von einem Fan des FC zusammengeschlagen. Der 23-Jährige musste ins Spital gebracht werden. Sein Einsatz am Sonntag ist weiterhin fraglich, aber am Freitag konnte er das Training wieder aufnehmen und es kann mit einem Einsatz gerechnet werden. Die Unruhen in Köln könnten der Konkurrenz in die Karten spielen.

Tim Lemperle wurde am Sonntag von einem Fan verprügelt. Bild: www.imago-images.de

Der nächste Kleine in der Bundesliga droht

Sollte Elversberg mit dem Aufstieg tatsächlich die Sensation gelingen, würde ein weiterer vermeintlich Kleiner in der höchsten Spielklasse der deutschen Liga spielen. Während Teams wie Augsburg, Mainz oder auch Heidenheim in der Bundesliga vertreten sind, stecken grosse Traditionsvereine wie Schalke, Hertha BSC, Hannover 96 und viele mehr in der zweiten Liga fest.

Das sorgt auch dafür, dass viele Fussballfans aus Deutschland einem möglichen Aufstieg der Saarländer eher misstrauisch entgegenblicken. Das Interesse an der «Elv» ist schlicht zu klein. Auch für viele Anhänger anderer Klubs ist der SVE ein unattraktiver Verein. So hat die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde aktuell nur Platz für 10'000 Personen, bis 2026 soll der Umbau aber abgeschlossen sein und die Arena für 5500 Fans mehr Platz bieten.

Trainer gewinnt lieber 5:4 statt 1:0

Das Team von Trainer Horst Steffen, der seit 2018 bei Elversberg unter Vertrag steht, zeigt allerdings durchaus sehenswerten Fussball und stellt hinter dem bereits sicheren Aufsteiger Hamburger SV die beste Offensive der Liga. So freue sich Steffen vielmehr über ein 5:4 als über ein langweiliges 1:0.

Horst Steffen steht seit 2018 bei Elversberg an der Seitenlinie. Bild: keystone

Von den gegnerischen Trainern gab es ebenfalls schon grosses Lob, wie beispielsweise letzte Saison, als Alexander Zorniger, der damalige Trainer von Greuther Fürth, die Saarländer adelte: «Ich habe bislang noch nie erlebt, dass eine Mannschaft taktisch so gut auf uns vorbereitet war.» Seinen Spielern lässt der langjährige Trainer der Elversberger viel Freiraum, setzt auf Spielfreude, Kreativität und Intensität. Spieler Carlo Sickinger sagt über seinen Chefcoach sogar: «Er hat mir den Spass am Fußball zurückgebracht.»

Zwar hat Elversberg mit Frank Holzer einen finanzstarken Mann als Aufsichtsratsvorsitzenden, welcher mit HYLO millionenschwerer Pharma-Unternehmer ist. Aber dennoch verzichtet der Verein aus dem Saarland auf die grossen Transfers. Gemäss Transfermarkt hat der Klub erst für sechs Spieler eine Ablösesumme bezahlt und für zwei weitere Akteure eine Leihgebühr von 100'000 Euro, sonst wurden nur ablösefreie Spieler verpflichtet. Im Marktwert-Ranking liegt Elversberg nur auf Platz 12 der 2. Bundesliga.



Am letzten Spieltag hat auch noch der SC Paderborn die Chance auf den direkten Aufstieg, dafür müsste allerdings Köln verlieren und Elversberg auf Schalke Punkte liegen lassen. Dann würde der SCP mit einem Sieg zum dritten Mal in die Bundesliga aufsteigen. Für den Relegationsplatz kommen mit Fortuna Düsseldorf und Kaiserslautern noch zwei weitere Teams vor dem alles entscheidenden Spieltag infrage.