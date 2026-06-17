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WM 2026: Norwegen-Fans gehen mit neuer Wikingertradition viral

Norway fans row during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) Norway Iraq WCup Soccer
Die norwegischen Fans rudern gemeinsam durch das Stadion in Foxborough.Bild: keystone

Norwegens Fans «rudern» durch WM-Stadt – diese Wikingertradition geht viral

17.06.2026, 01:2117.06.2026, 02:54

Islands «Viking Clap» war gestern – Norwegen-Fans begeistern mit eigener Wikingertradition

Vor zehn Jahren hat ein kleines Wikingervölkchen von gut 400'000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Fussballwelt erobert. Island erreichte an der Europameisterschaft 2016 sensationell den Viertelfinal, warf im Achtelfinal England raus und scheiterte erst an Gastgeber Frankreich. Die isländischen Fans begeisterten dabei mit dem «Viking Clap», der nicht nur in jenem Sommer vielerorts zu sehen war.

An der Fussball-WM 2026 sorgen erneut Nachfahren der Wikinger für Begeisterung. Dieses Mal sind es die Norwegerinnen und Norweger, die mit ihrer Tradition viral gehen. Zwar gibt es diese schon länger, doch ist sie rund um das Auftaktspiel gegen den Irak nun erstmals an einer WM zu sehen. Letztmals qualifizierte sich die Landslaget (norwegisch für «Nationalteam») 1998 für eine Fussball-Weltmeisterschaft. Zum Rhythmus einer Trommel rudern die Fans gemeinsam durch Boston …

… das Fussballstadion in Foxborough …

… oder auch einfach Rolltreppen hinauf.

Video: YouTube/FOX Soccer
Norway Fans Perform a Viking Row on an Escalator Before Heading to the World Cup
by u/Exotic-Television279 in sportsgossips

Nicht nur die Fans nehmen die Wikinger-Vergangenheit bereitwillig auf. Die Spieler inszenierten sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft auf dem Teamfoto mit Helmen und Schilden, Pfeilbögen und Speeren sowie der traditionellen Kleidung ihrer Vorfahren. Die Idee kam von Fotograf David Yarrow, doch die Spieler um Erling Haaland waren sofort begeistert.

An der WM gelten Haaland, Martin Ödegaard und Co. als Geheimfavoriten. Zum Auftakt geht es in Foxborough gegen den Irak (hier im Liveticker), danach trifft Norwegen noch auf den Senegal und Frankreich. (nih)

Beim WM-Debüt trifft Erling Haaland doppelt – Norwegen schlägt Aussenseiter Irak
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