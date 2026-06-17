Zur Stelle, wenn es zählt: Kylian Mbappé, Erling Haaland und Lionel Messi (von links). Bild: keystone/watson

Die Nacht der Superstars: Mbappé, Haaland und Messi haben die WM lanciert

Sensationen und Kantersiege hatten wir an der WM 2026 schon erlebt. Nun haben die besten Fussballer der Welt dem Turnier erstmals ihren Stempel aufgedrückt.

Ralf Meile Folge mir

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In solchen Nächten ist es doppelt schade, finden WM-Spiele oft dann statt, wenn wir in der Schweiz den Schlaf des Gerechten schlafen. Mit Kylian Mbappé, Erling Haaland und Lionel Messi waren drei der grössten Stars des Fussballs nacheinander im Einsatz. Alle drei überragten.

Mbappé tat sich mit Frankreich eine Halbzeit lang schwer gegen Senegal. Doch nach dem Seitenwechsel konnten Les Bleus und sein Captain zulegen. Mbappé brachte sein Team nach einem Lauf in die Tiefe in Führung und er knallte den Ball in der Nachspielzeit zum 3:1-Schlussresultat ins Netz.

Mbappé macht sich zum alleinigen Rekordtorschützen Frankreichs. Video: SRF

Danach war die Reihe an Erling Haaland. Bei Norwegens Rückkehr auf die WM-Bühne nach 28 Jahren leitete er den 4:1-Sieg gegen den Irak mit den ersten Toren seiner Mannschaft ein. Bei beiden legte Haaland die Wucht und Entschlossenheit an den Tag, die ihn zu einem der besten Strafraumstürmer der Welt machen.

Haalands Tor zur 2:1-Führung. Video: SRF

Doppelpack Mbappé, Doppelpack Haaland – und sogar Hattrick Messi. Der für viele beste Fussballer der Geschichte setzte beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien noch einen drauf und schoss alle Tore selber. Das erste und dritte waren Distanzschüsse der Marke Messi, beim zweiten erbte er nach einem Goaliepatzer. Eine Woche vor seinem 39. Geburtstag hatte er ausserdem Glück, wegen eines Fouls nicht vom Platz zu fliegen.

Messis 16. Tor an einer WM. Video: SRF

Stars lassen Rekorde purzeln

Die Fussball-WM hat bislang Sensationen erlebt: Katar knüpfte der Schweiz einen Punkt ab und Haiti-Goalie Vozinha hexte sein Land zum Unentschieden gegen Spanien. Es gab schon hohe Siege wie ein 7:1 von Deutschland gegen Curaçao oder ein 5:1 Schwedens gegen Tunesien. Und nun sind auch die Superstars im Turnier angekommen. Die, die seit Wochen auf Getränkedosen zu sehen sind, in Werbespots, in Medienerzeugnissen aller Art. Die, die jeder Fussballfan sehen will.

Die Superstars lassen Rekorde purzeln und schreiben in den USA, Kanada und Mexiko fleissig die Geschichtsbücher um. Mbappé ist dank des Doppelpacks der neue Rekordtorschütze der französischen Nationalmannschaft, mit nun 58 Toren (in 99 Länderspielen) hat er Olivier Giroud überholt.

Messi hat in seinem 200. Länderspiel den WM-Rekord von Miroslav Klose eingestellt. Wie der Deutsche kommt er an Weltmeisterschaften auf 16 Treffer – aber anders als Klose, der seine Karriere als Nationalspieler nach dem Gewinn des WM-Titels 2014 beendet hatte, hat Messi Chancen für weitere Tore. Die nächsten Gegner von Argentinien heissen Österreich und Jordanien.

Die Definition von Weltklasse

Vielleicht schnappt sich aber auch Mbappé diese Krone, er steht aktuell bei 14 WM-Toren. Mit Cristiano Ronaldo müsste ein anderer Fussball-Superstar in diesen Wochen noch einmal Vollgas geben, um aufzuschliessen. Der Portugiese, der heute Abend (19 Uhr) gegen die DR Kongo ins Turnier startet, hat «erst» acht Tore an einer WM erzielt.

Ronaldo und Messi posieren mit Fans in Mexico City. Bild: keystone

Die Intensität der Fussballspiele nimmt laufend zu, die Stars sind für ihre Klubs und Nationalteams im Dauereinsatz. Und doch sind sie bereit, wenn es im wichtigsten Wettbewerb Ernst gilt. Sie sind die Definition von Weltklasse – und sie haben nach ihren ersten Partien die Lust auf mehr geweckt.