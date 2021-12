Fürs Geschichtsbuch: Die Young Boys schlagen in der Champions League Manchester United. Bild: keystone

Dank YB und Basel geht es im UEFA-Ranking aufwärts für die Schweiz

Mit dem Abschluss der Gruppenphasen in den Europacup-Wettbewerben hat sich die Schweiz im Ranking der UEFA um fünf Positionen verbessert. Die Super League nimmt den 14. Platz ein – und hat mit dem FC Basel noch einen Klub im Rennen.

Abgerechnet wird Ende Saison, nach dem Final in der Champions League. Die neuen Koeffizienten, die dabei für jedes Land herauskommen, werden auf die übernächste Saison wirksam, also für die Saison 2023/24. Diese Verzögerung rührt davon, dass immer schon am Anfang einer Saison klar sein muss, welches Land wie viele Plätze in den drei Wettbewerben der nachfolgenden Saison zugesprochen bekommt.

Sollte die Schweiz den 14. Platz bis Ende Saison halten, wären die besten Mannschaften der Super League für die Saison 2023/24 wesentlich besser gestellt als in der laufenden Saison. Der Schweizer Meister 2022/23 müsste erst in der dritten Qualifikationsrunde in die Champions League eingreifen.

Der Zweite der Meisterschaft bekäme ebenfalls einen Platz in der Qualifikation der Königsklasse. Der Cupsieger stünde in der Europa League bereits in der 3. Qualifikationsrunde. Und in der Conference League könnten zwei weitere Mannschaften den Beginn der Qualifikation überspringen.

Die Chancen auf den 14. Platz am Saisonende wären umso besser, wenn der FC Basel in den K.o.-Duellen der Conference League weiter punkten würde. Die im «Live-Ranking» der UEFA-Koeffizientenliste auf den Plätzen 15 und 16 klassierten Länder – die Türkei und Griechenland – stellen in den K.o.-Phasen noch je zwei Mannschaften. Dänemark, derzeit auf Rang 18, ist sogar noch mit drei Mannschaften im Rennen. (ram/sda)