Djibril Sow erzielt die Frankfurt-Führung gegen Fenerbahce. Bild: keystone

Sow trifft für Frankfurt – Napoli haut Leicester aus der Europa League

Europa League

» Alle Resultate und Tabellen findest du in unserem Resultate-Center

Fenerbahce – Frankfurt 1:1

Djibril Sow erzielte sein erstes Tor im Europacup. Der Schweizer Internationale traf zum Abschluss der Gruppenphase in der Europa League beim 1:1 der Eintracht Frankfurt bei Fenerbahce Istanbul in der 29. Minute zur Führung der Deutschen.

Djibril Sow trifft für Frankfurt. Video: streamja

Sow sicherte sich mit der Eintracht Frankfurt den Gruppensieg und steht damit direkt im Achtelfinal.

Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

SR Jovanovic (SRB).

Tore: 29. Sow 0:1. 42. Berisha 1:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow (bis 78.).

Lyon – Rangers 1:1

Gleiches gilt für Xherdan Shaqiri, der mit Lyon noch vor dem 1:1 daheim gegen die Glasgow Rangers das Achtelfinal-Ticket gelöst hatte. Der Basler kam gegen die Schotten eine gute Stunde zum Einsatz.

Das 1:1 durch Cherki. Video: streamja

Lyon - Glasgow Rangers 1:1 (0:1)

SR Petrescu (ROU).

Tore: 42. Wright 0:1. 49. Bassey (Eigentor) 1:1.

Bemerkungen: Lyon mit Shaqiri (bis 62.).

Napoli – Leicester 3:2

Im Direktduell ums Weiterkommen gewinnt Napoli zuhause gegen Leicester City. Matchwinner für die Italiener war der 22-jährige Eljif Elmas, der doppelt traf.

Das 3:2 durch Elmas. Video: streamja

Napoli - Leicester 3:2 (2:2)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 4. Ounas 1:0. 24. Elmas 2:0. 27. Evans 2:1. 33. Dewsbury-Hall 2:2. 53. Elmas 3:2.

Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic.

Conference League

ZSKA Sofia – Roma 2:3

Mayoral trifft per Hacke. Video: streamja

» Alle Resultate und Tabellen findest du in unserem Resultate-Center

Tottenham – Rennes verschoben

Die Conference-League-Partie zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes ist am Donnerstag wenige Stunden vor Spielbeginn wegen des Corona-Ausbruchs bei den Engländern von der UEFA abgesagt worden. Ein Ersatzdatum ist noch nicht bestimmt.

Zuvor hatte Tottenham am Mittwochabend gemeldet, dass das Team nicht antreten wird. «Wir können bestätigen, dass unser Heimspiel in der Gruppe G gegen Stade Rennes nicht stattfinden wird», teilte der Premier-League-Klub mit. Rennes dagegen hatte kurz darauf erklärt, mit der geplanten Absage nicht einverstanden zu sein und spielen zu wollen. Die Mitteilung der Spurs erfolgte erst kurz nach der Landung der Franzosen in London.

Tottenham teilte zudem mit, dass nach Gesprächen unter anderem mit der Gesundheitsbehörde empfohlen wurde, den Bereich der ersten Mannschaft im Trainingszentrum «im Interesse der Gesundheit und Sicherheit von Spielern und Personal zu schliessen». Die Spurs können am Sonntag auch nicht zum Auswärtsspiel in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion antreten.

Bild: keystone

Coach Antonio Conte hatte am Mittwoch mehrere Corona-Fälle bestätigt. Demnach wurden acht Spurs-Spieler und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Um wen es sich handelt, wurde nicht bekannt. (zap/sda/dpa)