Jubel beim FC Basel beim 3:0-Sieg gegen Karabach. Bild: keystone

Lindner und Cabral überragend – der FC Basel gewinnt und holt den Gruppensieg

Der FC Basel gewinnt sein letztes Gruppenspiel in der Conference League daheim gegen Karabach Agdam 3:0 und erringt den Gruppensieg. Goalgetter Arthur Cabral zeichnete sich als Doppeltorschütze aus, das 2:0 erzielte Pajtim Kasami.

Das 1:0 durch Cabral. Video: streamja

Das 2:0 durch Kasami. Video: streamja

Das 3:0 durch Cabral. Video: streamja

In der K.o.-Phase des neu geschaffenen Wettbewerbs sind die Basler für die Achtelfinals gesetzt. Als Gruppenzweite hätten sie nach der Winterpause schon in den Sechzehntelfinals eingreifen müssen. Für den Gruppensieg hätte ihnen indessen auch ein Unentschieden gereicht.

Das klare Ergebnis täuscht darüber hinweg, dass die Basler Defensive zu Beginn beider Halbzeiten ins Schwimmen kam und dem Gegner mehr als eine Handvoll erstklassiger Chancen ermöglichte.

Unglaublicher Fehlentscheid

Basel wäre eigentlich schon nach einer Minute in Rückstand geraten. Kabarachs Franzose Abdellah Zoubir traf mit einem Flachschuss ins Tor. Der Ball hatte die Torlinie um ungefähr einen Meter überschritten, als der fast am Netz stehende Verteidiger Sergio Lopez «klärte». Der Referee liess weiterspielen.

Der Ball ist bei der Abwehr von Sergio Lopez deutlich im Tor. screenshot: tv24

Der unglaubliche, klägliche Fehlentscheid des kroatischen Schiedsrichters Fran Jovic und des zuständigen Assistenten erinnerte frappant an das berühmte reguläre Tor, das der englischen Nationalmannschaft in den WM-Achtelfinals 2010 gegen Deutschland nicht zuerkannt worden war.

Aber in beiden Halbzeiten wusste sich die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen aufzufangen. Mit Cabrals 3:0 nach 74 Minuten war die Entscheidung gefallen. Das 1:0 nach 33 und das 2:0 nach 62 Minuten hatte Matias Palacios vorbereitet.

Sehr gute Bilanz des FCB

Aus den sechs Gruppenspielen der neu geschaffenen Conference League hat der FC Basel fast alles herausgeholt, was herauszuholen war. Mit 14 von möglichen 18 Punkten trägt er viel dazu bei, dass die Super League ihre Stellung im Länder-Ranking der UEFA am Ende der Saison verbessern könnte. Dank dem Gruppensieg überspringen die Basler die Sechzehntelfinals. Sie werden erst in den Achtelfinals in die K.o.-Phase eingreifen müssen. Überdies spülen die vier Siege und die zwei Unentschieden über 2,3 Millionen Euro an Prämien in die Kasse.

Basel - Karabach Agdam 3:0 (1:0)

SR Jovic (CRO). -

Tore: 33. Cabral (Palacios) 1:0. 62. Kasami (Palacios) 2:0. 74. Cabral (Ndoye) 3:0.

Basel: Lindner; Lopez (46. Tavares), Djiga, Frei, Petretta; Kasami, Burger; Zhegrova (46. Ndoye), Palacios (84. Males), Stocker (64. Millar); Cabral (90. Quintilla).Karabach Agdam: Mahammadalijew; Bayramow (84. Jafargulijew), Medwedew, Medina, Huseynow; Qarajew (78. Ibrahimli), Andrade (84. Almeida); Kady, Ozobic (65. Vesovic), Zoubir; Wadji (65. Schaydajew).

Bemerkungen: Basel ohne Padula (verletzt) und Pelmard (krank). Karabach Agdam ohne Romero (verletzt). 65. Latten-Streifschuss von Cabral. Verwarnungen: 42. Frei (Foul). 81. Ibrahimli (Foul).

(zap/sda)