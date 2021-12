Raiola übers Berater-Business und den Haaland-Transfer: «Die Dortmunder haben Eier»

... über die FIFA:

«Jeder kennt meine Meinung über die FIFA. Wir brauchen diesen Laden in Europa nicht. 97 Prozent des Einkommens im Fussball kommt aus Europa. Ich weiss nicht, wieso wir unsere Autorität an einen korrupten Laden wie die FIFA abgeben. Deshalb habe ich zusammen mit Roger Wittmann, Jorge Mendes und Jonathan Barnett ‹The Football Forum› gegründet. Wir wollen ein neues Fussball-System erschaffen. In diesem System agieren Vereine, Spieler und Agenten zusammen unter der Flagge der UEFA. Wir wollen nicht, dass die FIFA wie ein Diktator von oben herab sagt, was sie denken und was angeblich gut für den Fussball ist. Sie benutzen uns Berater auf demagogische Art und Weise, um ihre eigenen Probleme zu kaschieren. Die zeigen mit dem Finger auf uns: Die Berater sind die ‹Bad Guys›. Sie wollen von ihren Problemen ablenken. Die haben doch alle null Ahnung. Alle zwei Jahre eine WM, was ist das für ein Quatsch?»