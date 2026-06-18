Mit einem Tor und einem Assist wurde Luis Diaz für Kolumbien zum Matchwinner. Bild: keystone

Starker Luis Diaz führt Kolumbien zum Sieg gegen WM-Debütant Usbekistan

Kolumbien erfüllt die Pflichtaufgabe gegen den WM-Neuling Usbekistan. Luis Diaz ist mit einer Vorlage und einem Tor beim 3:1 der Matchwinner der Südamerikaner im Aztekenstadion.

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Die meisten Stars benötigen an diesem Turnier keine Anlaufzeit. Mit Luis Diaz brillierte ein weiterer Spieler, von dem in diesen Tagen Grosses erwartet wird. Der Flügelstürmer von Bayern München, der zuletzt an fast 50 Saisontoren des deutschen Meisters beteiligt war, sorgte für die besten Aktionen der Kolumbianer, die sich gegen die defensiv eingestellten Usbeken schwer taten.

Zum 1:0 von Daniel Muñoz kurz vor der Pause gab Luis Diaz den idealen Pass, und das 2:1 erzielte er in der 65. Minute selber. Zudem verzeichnete der 29-Jährige nach einer halben Stunde einen Schuss an den Innenpfosten. Für den Schlusspunkt der Partie, die zum Ende hin Fahrt aufnahm, sorgte Jaminton Campaz mit dem 3:1 in der 99. Minute. Die Schlussphase hatte ansonsten den Usbeken gehört, die unter anderem die Latte trafen.

Luis Diaz bereitet den ersten Treffer vor … Video: SRF

… und trifft dann auch noch selbst. Video: SRF

Etwas zu spät wurde der Aussenseiter offensiver und brachte den Zweiten der letzten Copa America in Bedrängnis. Zuvor hatten die von Fabio Cannavaro trainierten Asiaten nur wenig Gefährliches zustande gebracht und waren eher zufällig in der 60. Minute zum Ausgleich gekommen. Abbosbek Fayzullaeyev profitierte bei seinem historischen Treffer von einem Fehler von Kolumbiens 37-jährigem Goalie-Routinier Camilo Vargas.

Den nächsten Versuch, sich erste WM-Punkte zu erspielen, unternimmt Usbekistan am Dienstag gegen Portugal. Kolumbien bestreitet sein zweites Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Usbekistan - Kolumbien 1:3 (0:1)

Mexico City. 80'824 Zuschauer. SR Taylor (ENG).

Tore: 40. Muñoz (Díaz) 0:1. 60. Fayzullayev 1:1. 65. Díaz (Puerta) 1:2. 99. Campaz (Hernández) 1:3.

Usbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov (77. Urozov); Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev (46. Sayfiev); Fayzullayev (77. Amonov), Urunov (46. Khamdamov); Shomurodov (93. Sergeev).

Kolumbien: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta (80. Ríos), Lerma, Jhon Arias (93. Castaño); Rodríguez (72. Campaz), Suárez (80. Hernández), Díaz (93. Gómez).

Verwarnungen: 7. Mojica. 34. Khusanov. (nih/sda)