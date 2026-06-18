Japaner-Witz an WM: Rafael van der Vaart bittet um Entschuldigung
Der ehemalige niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart hat für eine diskriminierende Aussage über Japans Fussballer beim ersten WM-Gruppenspiel des Oranje-Teams um Entschuldigung gebeten. Zugleich erklärte der frühere Profi des Hamburger SV, dass «keine rassistische oder diskriminierende Absicht» hinter seinen Aussagen gesteckt habe, wie aus einem Statement hervorging, über das «The Athletic» berichtete.
Van der Vaart hatte als TV-Experte beim 2:2 zwischen den Niederlanden und Japan gesagt, die japanischen Spieler würden alle gleich aussehen. Damit hatte er versucht zu erklären, warum die Abwehr der Niederländer den Japaner Daichi Kamada beim späten Ausgleich aus den Augen verloren hatte. Direkt nach der Aussage hatte van der Vaart gesagt, dies sei ein Witz gewesen.
Danach hatte es Kritik gegeben. Die britische Anti-Diskriminierungs-Organisation «Kick It Out» erklärte bei «The Athletic»:
Er habe «nie jemanden beleidigen, verletzen oder diskriminieren» wollen, sagte van der Vaart nun. «Ich verstehe, dass einige Leute meine Aussagen verletzend fanden. Das bedauere ich zutiefst. Wenn ich damit Menschen enttäuscht habe, biete ich meine Entschuldigung an.»
- England schlägt Kroatien nach starker 2. Halbzeit – Ghana bezwingt Panama spät
- England-Coach Tuchel nur teilweise zufrieden – dafür kritisiert er sein Team
- So feierte Englands berühmtestes Public Viewing das 1. Tor +++ Muheim fehlt gegen Bosnien
- Nächste Überraschung bei der WM: DR Kongo luchst Portugal ein Unentschieden ab
- Absichtlich Gelb geholt: Elfenbeinküste-Star Elye Wahi wurde wohl vor der WM festgenommen
- Darüber singen die Fussballer in den Nationalhymnen am häufigsten
Verwendete Quellen:
- Nachrichtenagentur dpa