Kroatien-Goalie Dominik Livakovic parierte den Penalty von Harry Kane – doch er verliess die Linie zu früh. Bild: keystone

Harry Kane verschoss Penalty – und doch ging sein fieser Plan voll auf

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Wenn Harry Kane zum Penalty anläuft, ist der Ball so gut wie immer drin. Auch beim Auftaktspiel von England an der Weltmeisterschaft gegen Kroatien waren sich wohl viele Fans der Three Lions sicher, gleich jubeln zu können, als der 32-Jährige sich den Ball auf den Punkt setzte. Doch Kroatien-Goalie Dominik Livakovic parierte den zu unplatzierten Schuss und liess sich schon als Penaltykiller feiern.

Doch der Videoassistent sah: Livakovic verliess die Torlinie zu früh und stand im Moment der Ballabgabe von Kane ganz knapp vor seinem Tor. Der Penalty musste also wiederholt werden – und Kanes Plan ging voll auf.

«Beim Videostudium ist mir aufgefallen, dass er sich gerne zu früh bewegt», erklärte der Bayern-Star nach dem Spiel bei der BBC. «Deshalb wusste ich, dass es eine Chance gibt, dass er von der Linie kommt, wenn ich den Anlauf etwas verzögere.» Und genauso kam es. Er sei sich zu 80 Prozent sicher gewesen, dass Livakovic nicht mehr auf der Linie gestanden habe, berichtete Kane und bewies damit ein gutes Auge.

Harry Kane scheitert an Livakovic – und trifft beim Wiederholungsversuch doch. Video: SRF

Der Rekordtorschütze Englands durfte also noch einmal antreten. Dieses Mal lief er ohne Verzögern an und hämmerte den Ball humorlos ins flache rechte Eck. Livakovic sprang diesmal in die falsche Richtung und konnte die englische Führung nicht erneut verhindern. «Ich habe die Technik etwas verändert», sagte Kane und fügte an: «Deshalb mache ich die ganze Recherche. Letztendlich ist es für mich voll aufgegangen.»

Kane traf später noch einmal und brachte sein Team nach dem kroatischen Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 wieder in Führung. England kassierte jedoch erneut den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drehte das Team von Trainer Thomas Tuchel auf und setzte sich am Ende 4:2 durch. Der WM-Auftakt gelang Mitfavorit England auch dank Kanes Arbeit im Vorfeld des Spiels. (nih)