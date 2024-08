Auch Albian Ajeti traf doppelt. Bild: keystone

Basel-Offensive läuft auch im Cup heiss – Sechstklassiges Subingen ohne Chance

Subingen – FC Basel 0:8

Die Offensive des FC Basel brilliert auch in der 1. Runde des Schweizer Cups. Nach den 3:0- und 6:0-Siegen in der Super League gegen GC und Servette setzte das Team von Fabio Celestini am Samstagnachmittag gar noch einen drauf. Mit 8:0 wurde der sechstklassige FC Subingen abgefertigt. Der Klub aus der 2. Liga kann sich also damit rühmen, gegen den FCB nur zwei Tore mehr zu kassiert haben als ein Super-League-Klub.

Die ersten beiden Tore von Basel. Video: SRF

Die Verhältnisse waren in der solothurnischen Gemeinde Subingen bereits früh klar. Nach sechs Minuten traf Benjamin Kololli per Penalty souverän zur Führung, fünf Minuten später erzielte Albian Ajeti das 2:0. Bis zur Pause hatte Thierno Barry dank eines Hattricks bereits auf 5:0 erhöht. Dank eines zweiten Treffers von Albian Ajeti und je einem der Joker Bradley Fink und Martin Soticek kamen in der zweiten Halbzeit drei weitere Tore hinzu. Der am Freitag verpflichtete Xherdan Shaqiri war am Samstag noch nicht vor Ort.

Zum Ende des Spiels wurde beim Gastgeber noch der Präsident eingewechselt. Daniel Wiedmann – seit 15 Jahren als Spieler beim FC Subingen – übt diese Aufgabe ehrenamtlich aus, und durfte gegen den grossen FC Basel noch einige Minuten ran.

Thierno Barry traf dreimal innert einer Halbzeit. Bild: keystone

FC Subingen - FC Basel 0:8 (0:5)

Tore: 6. Kololli (Penalty) 0:1. 11. Ajeti 0:2. 13. Barry 0:3. 35. Barry 0:4. 39. Barry 0:5. 50. Ajeti 0:6. 70. Fink (0:7). 86. Soticek (0:8).