Der FCB um Albian Ajeti und YB gaben sich im Cup keine Blösse. Bild: keystone

Sion entgeht Cup-Blamage in Delémont + YB mit Stängeli + Auch FCB-Offensive läuft heiss

Die Young Boys fahren im Schweizer Cup den ersten Sieg ein. Im Wallis beim FC Printse-Nendaz gewinnen die Berner mit 10:0 und damit noch höher als der in Form gekommene FC Basel im solothurnischen Subingen (8:0).

Delémont – Sion 2:5 n. P.

Die Entscheidung fällt erst im Penaltyschiessen. 1:1 heisst es nach 120 Minuten zwischen dem drittklassigen Delémont und dem FC Sion aus der Super League. Dann behalten die Walliser im Jura aber die besseren Nerven und setzen sich durch. Bei den Gastgebern scheiterte Georges Gomis an der Latte, bevor Sion-Goalie Heinz Lindner den folgenden Versuch von Dennys Wyder parierte. Weil die Sittener auch den vierten Schuss souverän verwandelten, überstanden sie die 1. Runde doch noch.

Die Sion-Fans mussten sich gedulden – am Ende durften sie aber jubeln. Bild: keystone

Zuvor hatte der haushohe Favorit in der 55. Minute durch Dejan Djokic die Führung der Gäste ausgeglichen. Nach einer knappen halben Stunde war Matthew Mäder für den Promotion-League-Klub erfolgreich. Delémont liess sich von dem Ausgleich aber nicht einschüchtern und kam ebenso noch zu Chancen, die letzte davon in der 120. Minute. Lindner parierte jedoch souverän – wie einige Minuten später im Penaltyschiessen.

Delémont (PL) - Sion 2:5 n. P. (1:0; 1:1)

4380 Zuschauer. SR Tschudi.

Tore: 29. Mäder 1:0. 55. Djokic 1:1.

Penaltyschiessen: Kabacalman 0:1, Gomis - (verschiesst), Schmied 0:2, Wyder - (Lindner hält), Baltazar 0:3, Shala 1:3, Hefti 1:4.

Bemerkungen: Sion ohne Sorgic und Ziegler.

Printse-Nendaz – YB 0:10

In der 85. Minute fällt es dann doch noch, das zehnte Tor der Young Boys. Ein Eigentor von Maxime Quartier sorgt für das Stängeli der Gäste. Zuvor hatten Darian Males zweimal, Cedric Itten sowie Alan Virginius je dreimal und Théo Golliard einmal getroffen. Damit gelingt den Bernern im Schweizer Cup der erste Sieg der Saison. Wirklich für Entlastung für Trainer Patrick Rahmen wird der Erfolg auch in dieser Höhe aber nicht bringen. Schliesslich spielt Printse-Nendaz ansonsten in der sechstklassigen 2. Liga.

Im Vorfeld der Partie wurde noch darüber diskutiert, ob das Spiel überhaupt auf dem heimischen Platz der Walliser stattfinden könne, da mehrere Vorgaben der SFL nicht eingehalten wurden. Das Spielfeld ist mit 60 Metern fünf Meter zu schmal, der Sicherheitsabstand zu den Fans ist zu klein und die Beleuchtung zu schwach. Doch dank der Einwilligung von YB-Sportdirektor Steve von Bergen nach Gesprächen mit dem FC Printse-Nendaz konnte die Partie dennoch im Stade des Grangettes durchgeführt werden.

YB feierte im Wallis einen zweistelligen Sieg. Bild: keystone

Printse-Nendaz (2.) - Young Boys 0:10 (0:6).

SR Grundbacher.

Tore: 1. Males 0:1. 22. Males 0:2. 29. Itten 0:3. 31. Itten 0:4. 35. Virginius 0:5. 45. Virginius 0:6. 52. Itten 0:7. 55. Virginius 0:8. 63. Golliard 0:9 85. Quartier (Eigentor) 0:10.

Mendrisio – Luzern 1:4

Nicht ganz so dominant gestaltete der FC Luzern seine Erstrundenbegegnung gegen den FC Mendrisio. Gegen den Vertreter aus der 1. Liga gab es einen 4:1-Auswärtssieg. Ein Doppelpack von Thibault Klidje in den ersten 21 Minuten ebnete den Innerschweizern den Weg in die nächste Runde. Die Tessiner konnten mit Stefano Gibellini zwar noch auf 1:2 verkürzen, letztendlich machten Lars Villiger und Jakub Kadak aber den Sack zu.

Mendrisio (1.) - Luzern 1:4 (1:3).

1050 Zuschauer. SR Piccolo.

Tore: 2. Klidje 0:1. 21. Klidje 0:2. 26. Gibellini 1:2. 29. Villiger 1:3. 65. Kadak 1:4.

Subingen – Basel 0:8

Die Offensive des FC Basel brilliert auch in der 1. Runde des Schweizer Cups. Nach den 3:0- und 6:0-Siegen in der Super League gegen GC und Servette setzte das Team von Fabio Celestini am Samstagnachmittag gar noch einen drauf. Mit 8:0 wurde der sechstklassige FC Subingen abgefertigt. Der Klub aus der 2. Liga kann sich also damit rühmen, gegen den FCB nur zwei Tore mehr zu kassiert haben als ein Super-League-Klub.

Die Verhältnisse waren in der solothurnischen Gemeinde Subingen bereits früh klar. Nach sechs Minuten traf Benjamin Kololli per Penalty souverän zur Führung, fünf Minuten später erzielte Albian Ajeti das 2:0. Bis zur Pause hatte Thierno Barry dank eines Hattricks bereits auf 5:0 erhöht. Dank eines zweiten Treffers von Albian Ajeti und je einem der Joker Bradley Fink und Martin Soticek kamen in der zweiten Halbzeit drei weitere Tore hinzu. Der am Freitag verpflichtete Xherdan Shaqiri war am Samstag noch nicht vor Ort.

Zum Ende des Spiels wurde beim Gastgeber noch der Präsident eingewechselt. Daniel Wiedmann – seit 15 Jahren als Spieler beim FC Subingen – übt diese Aufgabe ehrenamtlich aus, und durfte gegen den grossen FC Basel noch einige Minuten ran.

Thierno Barry traf dreimal innert einer Halbzeit. Bild: keystone

Subingen (2.) - Basel 0:8 (0:5).

SR Horisberger.

Tore: 4. Kololli 0:1. 10. Ajeti 0:2. 14. Barry 0:3. 34. Barry 0:4. 39. Barry 0:5 53. Ajeti 0:6. 75. Fink 0:7. 87. Soticek.

Bemerkungen: Basel u.a. ohne Junior Zé, Akahomen, Rüegg, Sigua, Dräger und Barisic.



Die weiteren Spiele

Echallens (2.) - Lausanne-Ouchy (ChL) 1:6 (0:3).

583 Zuschauer. SR Qovanaj.

Tore: 33. Garcia 0:1. 35. Mahmoud 0:2. 43. Garcia 0:3. 46. Valle 1:3. 59. Heule 1:4. 77. Toggenburger 1:5. 79. Garcia 1:6.

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Rushenguziminega (Echallens).

Tuggen (1.) - Schaffhausen (ChL) 0:2 (0:1).

519 Zuschauer. SR Thies.

Tore: 23. Giger 0:1. 86. Kozlowski 0:2.

Suhr (2.) - Aarau (ChL) 0:4 (0:2).

2500 Zuschauer. SR von Mandach.

Tore: 37. Derbaci 0:1. 41. Jäckle 0:2. 60. Avdyli 0:3. 77. Toure 0:4.

Biel (PL.) - Xamax (ChL) 2:1 (1:0).

1748 Zuschauer. SR Gianforte.

Tore: 30. Sartoretti 1:0. 47. Sartoretti 2:0. 66. Ramizi 2:1.



Ursy (2.) - Nyon (ChL) 0:6 (0:4).

SR Jaussi.

Tore: 5. Gazzetta (0:1). 18. Pasche 0:2. 26. Pasche 0:3. 27. Pédat 0:4. 53. Lienafa 0:5. 68. Jaiteh 0:6.