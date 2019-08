Sport

Fussball

Die Rekordtorschützen in Premier League, Bundesliga, Serie A und La Liga



Bild: AP

Zum Start der Premier League – das sind die 10 Rekordtorschützen in Europas Top-Ligen

Mit der Partie zwischen Liverpool und Norwich startet heute die Premier League als erste der vier grossen europäischen Ligen in die neue Saison. In einer Woche wird dann auch in Deutschlands und Spaniens höchster Liga wieder gespielt, in Italien müssen sich die Tifosi noch bis zum 24. August gedulden.

Wer in den grossen Ligen bisher am häufigsten getroffen hat? In unserer Diashows mit den jeweils zehn treffsichersten Spielern der einzelnen Ligen erfährst du es.

Premier League

Bundesliga

Serie A

Primera Division

