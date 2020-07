Sport

Fussball

Fussball Diese 11 Stars sind noch ohne Vertrag für nächste Saison



Bild: EPA

Diese 11 Stars haben alle noch keinen Vertrag für nächste Saison

Am Mittwoch musste Guillaume Hoarau im Berner Derby verletzt vom Platz – ein herber Rückschlag im Kampf um einen neuen Vertrag. Der Franzose ist nicht der einzige, der für die kommende Saison noch keinen Arbeitgeber hat. Diese 11 internationalen Stars sind ebenfalls noch auf der Suche.

Dario Bulleri Dario Bulleri Folge mir Entfolgen

Willian

Mit einem Marktwert von 22.5 Millionen Euro ist der Brasilianer der wertvollste Spieler, dessen Vertrag bald ausläuft. Willian wurde in seiner Karriere schon zweimal englischer Meister, zudem hat er mit seinen 31 Jahren noch ein paar Saisons vor sich.

Dementsprechend lange ist die Liste der Interessenten: Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United und Tottenham wurden alle schon mit dem Flügelstürmer in Verbindung gebracht. Doch auch eine Verlängerung bei Chelsea scheint wieder möglich: Nachdem Willians Abgang einst beschlossen schien, soll Chelsea mit dem Brasilianer nach dessen zuletzt starken Leistungen wieder Gespräche führen.

Willian 🇧🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 31

Marktwert: 22.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 11 Tore, 9 Assists



Bild: keystone

Pedro

Wie bei Willian läuft auch der Vertrag des Spaniers bei Chelsea bald aus. Beim 32-Jährigen ist allerdings klar, dass er nicht bei den «Blues» bleiben wird. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Pedro zur AS Roma wechselt, wo er einen Zweijahresvertrag unterschreiben wird.

Die Serie A wird damit bereits die dritte Topliga sein, in welcher der Weltmeister von 2016 spielt. Vor seinem Wechsel zu Chelsea im Jahr 2015 spielte Pedro für Barcelona, wo er mit fünf Meistertiteln und drei Siegen in der Champions League seine erfolgreichsten Jahre erlebte.

Pedro 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 32

Marktwert: 9.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 2 Tore, 3 Assists

Bild: EPA/EPA

Jan Vertonghen

Bei der Roma könnte Pedro auf Jan Vertonghen treffen – auch der Belgier wird in der italienischen Hauptstadt gehandelt. Soll Chris Smalling nicht definitiv übernommen werden können, gilt der Belgier von Tottenham Hotspur als erste Alternative. Auch Inter-Trainer Antonio Conte soll angeblich Interesse am Verteidiger haben.

Vertonghen selbst liess bisher offen, wohin es ihn nach acht Jahren bei Tottenham zieht. Nur eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam hat er bereits ausgeschlossen: «Ich will nicht mit meinem guten Freund Daley Blind im Konkurrenzkampf stehen», erklärte Vertonghen gegenüber «Sporza».

Jan Vertonghen 🇧🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 14.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Bild: EPA/EPA

Edinson Cavani

Auch der Stürmer ist noch ohne Vertrag für die nächste Saison – und auch er soll bei der AS Roma im Gespräch sein. Zuvor war auch schon über ein Interesse von Manchester United, Inter Mailand und Atlético Madrid spekuliert worden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern dieser Liste ist Cavani schon jetzt vereinslos. Nachdem klar wurde, dass PSG seinen Vertrag nicht verlängert, verzichtete er darauf, bis zum Ende der Champions-League-Kampagne in der französischen Hauptstadt zu bleiben.

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 7 Tore, 3 Assists



Bild: EPA

David Silva

Nach 10 Jahren endet die grosse Karriere des Spaniers bei Manchester City. Der Edeltechniker hatte einen grossen Anteil am Aufschwung der «Citizens» und holte mit ihnen vier Meistertitel.

Auch im Alter von 34 Jahren scheint der Rücktritt bei Silva noch keine Option zu sein. Und Interessenten gibt es ebenfalls einige – konkret genannt wurden zuletzt etwa die AC Milan oder Valencia, wo der Spanier schon vor seinem Wechsel nach England spielte. Aber auch ein Wechsel weg von Europa ist eine Option. Inter Miami aus der MLS, Kobe und Sapporo aus Japan sowie der Al Duhail Sports Club aus Katar sollen ihre Fühler nach Silva ausgestreckt haben.

David Silva 🇪🇸

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 34 Spiele, 5 Tore, 10 Assists

Bild: keystone

Zlatan Ibrahimovic

Im Winter ist der Schwede zu Milan zurückgekehrt – und seit dem Restart befinden sich die «Rossoneri» im Aufschwung. Auch mit 38 Jahren macht «Ibra» noch den Unterschied. In den neun Spielen, in welchen er von Beginn an auf dem Platz stand, überzeugte er mit fünf Toren und drei Assists.

Dennoch ist es alles andere als sicher, dass der Stürmer seinen Vertrag verlängern wird. Bei Milan steht ein Umbruch an, bei dem Ralf Rangnick als Trainer und Manager kommen wird und vor allem auf die Jungen setzen soll.

Sollte Ibrahimovic Milan in diesem Sommer verlassen, wird er wohl nach Schweden zurückkehren. Der 38-Jährige ist Miteigentümer des Erstligisten Hammarby, dort könnte er seine erfolgreiche Karriere ausklingen lassen.

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 38

Marktwert: 2.8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, 6 Tore, 3 Assists

Bild: keystone

Giacomo Bonaventura

Ähnlich wie bei Ibrahimovic sieht die Situation bei Bonaventura aus. Auch der Mittelfeldspieler vermochte zuletzt zu überzeugen, trotzdem wird der 30-Jährige die AC Milan zum Ende dieser Saison nach sechs Jahren wohl verlassen.

Nach seinem Abgang wird Bonaventura aber voraussichtlich der Serie A erhalten bleiben. Lange Zeit schien der FC Torino das Rennen um den Offensiv-Allrounder zu machen, mittlerweile sollen sich aber auch Lazio Rom, die AS Roma, Fiorentina und sein Ex-Team Atalanta Bergamo um Bonaventura bemühen.

Giacomo Bonaventura 🇮🇹

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 9.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 25 Spiele, 4 Tore, 2 Assists

Bild: keystone

Thiago Silva

Die französische Ligue 1 ist wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgebrochen worden, trotzdem hat Captain Thiago Silva seinen Vertrag bei PSG verlängert. Der Brasilianer wird mit dem französischen Meister noch den Rest der Champions League bestreiten, sich danach aber definitiv einen neuen Arbeitgeber suchen.

An Optionen mangelt es dem Innenverteidiger trotz seinen 35 Jahren nicht. Mit Everton und Tottenham haben zwei Premier-League-Teams bereits ihr Interesse angemeldet. Silva selbst spielt auch mit dem Gedanken, zurück nach Brasilien zu Fluminense zu wechseln. «Ich weiss nicht wann, aber ich denke darüber nach, zurückzukommen», so der Brasilianer auf Instagram.

Thiago Silva 🇧🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 4.8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Bild: keystone

Malang Sarr

Viele Spieler, deren Vertrag ausläuft, sind schon etwas älter. Die grosse Ausnahme ist Malang Sarr. Der französische Innenverteidiger ist erst 21 Jahre alt. Nachdem er seit seiner Juniorenzeit bei Nizza gespielt hat, will er nun eine neue Herausforderung annehmen.

Da junge Spieler auf dem Transfermarkt besonders beliebt sind, ist die Liste der Interessenten besonders lang. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit ein Wechsel in die Bundesliga. Dortmund, Schalke, Leverkusen, Gladbach, Leipzig und Hoffenheim sollen schon alle ihr Interesse am französischen U21-Nationalspieler bekundet haben. Aber auch Napoli, Lazio, Inter und Milan würden Sarr gerne verpflichten.

Malang Sarr 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 1 Tor

Bild: AP/AP

Mario Götze

Der Name verspricht viel, die Leistungen der letzten Saisons weniger. Trotzdem: Mit erst 28 Jahren, fünf deutschen Meistertiteln und einem WM-Titel ist Götze ein spannender Mann auf dem Transfermarkt.

In der Bundesliga soll vor allem Hertha BSC Interesse haben, im Ausland wurden zuletzt die AC Milan, Atlético Madrid und die AS Monaco ins Spiel gebracht. Wer weiss: Sollte Götze bei einem neuen Team plötzlich wieder Vertrauen bekommen, ist vieles möglich.

Mario Götze 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 10.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 3 Tore, 1 Assist



Bild: EPA

Artjom Dsjuba

In der Saison 2019/20 hat Zenit St.Petersburg den russischen Meistertitel erfolgreich verteidigt. Überragender Mann war dabei Artjom Dsjuba. Der 1.96 Meter grosse Sturmtank erzielte in den bisherigen 26 Saisonspielen 16 Treffer und gab 14 Assists, womit er gleichzeitig bester Torschütze und Vorbereiter seiner Mannschaft ist. Umso bitterer für Zenit, dass der Nationalstürmer St.Petersburg nach fünf Jahren verlässt.

Mit seinen zuletzt starken Leistungen hat Dsjuba auch die Aufmerksamkeit von einigen europäischen Topteams auf sich gezogen. Dazu gehört Tottenham, das den Russen bereits im Winter kontaktiert hat, und Lazio Rom. Für Dsjuba wäre es im Alter von 31 Jahren der erste Wechsel ins Ausland.

Bild: keystone

Artjom Dsjuba 🇷🇺

Position: Mittelstürmer

Alter: 31

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 18 Tore, 16 Assists

