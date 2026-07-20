Die Spanier jubeln mit dem WM-Pokal. Bild: keystone

Männer, Frauen und Nachwuchs: Die Spanier dominieren den Weltfussball nach Belieben



Nach dem 1:0-Sieg gegen Argentinien ist Spanien nach 2010 zum zweiten Mal Weltmeister bei den Männern geworden. Ein Blick auf die aktuellen Titelträger im internationalen Fussball zeigt: Spanien dominiert die gesamte Fussballwelt aktuell nach Belieben.

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Spanien bleibt auch das 38. Spiel in Folge ungeschlagen. Damit übertreffen die Iberer die bisherige Bestmarke von Italien, das von 2018 bis 2021 ohne Niederlage blieb. Seit der Niederlage am 26. März 2024 in einem Testspiel gegen Kolumbien wurde die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente sowohl Europa- als auch Weltmeister und stand im Final der Nations League. Dieser wurde zwar im Elfmeterschiessen gegen Portugal verloren, wird in der Statistik aber als Unentschieden gewertet.

Die Spanier dominieren den internationalen Fussball aktuell. Sie profitieren dabei von ausgezeichneter Jugendarbeit und einem Team, welches vor allem als Kollektiv funktioniert. Weltstars wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé oder Lionel Messi konnten das Abwehrbollwerk der Iberer nicht annähernd durchbrechen.

Unsere Analyse zum Titel der Spanier: Analyse Ein unspektakulärer, aber mehr als würdiger Weltmeister

Die Spanier sind aktuell aber nicht nur amtierende Europa- und Weltmeister, sondern auch Olympiasieger. Vor zwei Jahren setzte sich das U21-Team in Paris durch und erst vor wenigen Wochen wurde die U19-Nationalmannschaft Europameister. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei den Frauen ab, wo die Juniorinnen vor einer Woche den U19-EM-Titel gewinnen konnten.

Die Spanierinnen, welche vor einem Jahr in der Schweiz den EM-Titel nur knapp verpassten, gewannen mit dem A-Team vor drei Jahren erstmals die Weltmeisterschaft. Somit kommt der amtierende Weltmeister bei beiden Geschlechtern zum ersten Mal aus dem gleichen Land.

2023 wurden die Spanierinnen Weltmeisterinnen. Bild: keystone

Mit Weltstars wie Alexia Putellas und Aitana Bonmati gehören die Ibererinnen bei jedem grossen Turnier zu den Favoritinnen und sie verteidigten im Oktober 2025 den Nations-League-Titel. Dazu kommt noch, dass der FC Barcelona in den letzten vier Jahren dreimal die Women’s Champions League gewinnen konnte.



Geschlechtsübergreifend sind die Spanier aktuell in sieben Wettbewerben die amtierenden Titelträger. (riz)