Ndoye und Xhaka sind die besten – die Noten nach dem 3:4 gegen Deutschland
Zweimal geführt und doch verloren. Als Captain Granit Xhaka nach der Pause nicht mehr auf dem Platz stand, ging die Ordnung im Spiel verloren. Und einer scheint besonders gern gegen Deutschland zu spielen: Dan Ndoye.
Das Schweizer Nationalteam verliert das erste Länderspiel des WM-Jahres. Im Testspiel gegen Deutschland unterliegt das Team von Murat Yakin in Basel 3:4.
Dan Ndoye und Breel Embolo hatten die Schweiz zweimal in Führung gebracht. Doch Florian Wirtz sicherte Deutschland den Sieg.
Weiter unten siehst du die Bewertungen der einzelnen Spieler.
Unsere Noten
(hkl/sda)
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