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Ndoye und Xhaka sind die besten – die Noten der Nati-Spieler

Switzerland&#039;s&#039;s players celebrates their goal, during a friendly soccer match between Switzerland and Germany at the St. Jakob-Park stadium in Basel, Switzerland, on Friday, March 27, 2026. ...
Die Schweiz verliert ein spektakuläres Testspiel gegen Deutschland.Bild: keystone

Ndoye und Xhaka sind die besten – die Noten nach dem 3:4 gegen Deutschland

Zweimal geführt und doch verloren. Als Captain Granit Xhaka nach der Pause nicht mehr auf dem Platz stand, ging die Ordnung im Spiel verloren. Und einer scheint besonders gern gegen Deutschland zu spielen: Dan Ndoye.
28.03.2026, 08:4628.03.2026, 08:53
François Schmid-Bechtel / ch media

Das Schweizer Nationalteam verliert das erste Länderspiel des WM-Jahres. Im Testspiel gegen Deutschland unterliegt das Team von Murat Yakin in Basel 3:4.

Dan Ndoye und Breel Embolo hatten die Schweiz zweimal in Führung gebracht. Doch Florian Wirtz sicherte Deutschland den Sieg.

Weiter unten siehst du die Bewertungen der einzelnen Spieler.

Hier geht's zum Spielbericht:

Verrückte Partie in Basel: Die Schweiz unterliegt Deutschland nach Wirtz-Traumtoren

Unsere Noten

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Die Noten der Nati beim 3:4 gegen Deutschland (27.03.26)

Gregor Kobel, Goalie – Note 4: Den Kopfball von Tah aus spitzem Winkel und in die nahe Ecke gezielt kann man parieren.
quelle: keystone / claudio thoma
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Die Stimmen:

Kobel schwärmt: «Den macht er brutal» – und Wirtz outet sich als Nati-Fan

(hkl/sda)

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