Die Schweiz verliert ein spektakuläres Testspiel gegen Deutschland. Bild: keystone

Ndoye und Xhaka sind die besten – die Noten nach dem 3:4 gegen Deutschland

Zweimal geführt und doch verloren. Als Captain Granit Xhaka nach der Pause nicht mehr auf dem Platz stand, ging die Ordnung im Spiel verloren. Und einer scheint besonders gern gegen Deutschland zu spielen: Dan Ndoye.

François Schmid-Bechtel / ch media

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Das Schweizer Nationalteam verliert das erste Länderspiel des WM-Jahres. Im Testspiel gegen Deutschland unterliegt das Team von Murat Yakin in Basel 3:4.

Dan Ndoye und Breel Embolo hatten die Schweiz zweimal in Führung gebracht. Doch Florian Wirtz sicherte Deutschland den Sieg.

Weiter unten siehst du die Bewertungen der einzelnen Spieler.

Unsere Noten

1 / 18 Die Noten der Nati beim 3:4 gegen Deutschland (27.03.26) Gregor Kobel, Goalie – Note 4: Den Kopfball von Tah aus spitzem Winkel und in die nahe Ecke gezielt kann man parieren. quelle: keystone / claudio thoma

(hkl/sda)