Die Französinnen liessen Marokko im Achtelfinal keine Chance. Bild: keystone

Frankreich steht trotz Schongang mit einem 4:0 gegen Marokko im Viertelfinal

Im letzten Achtelfinal kam Frankreich gegen Aussenseiter Marokko zu einem problemlosen Sieg. Kadidiatou Diani, Kenza Dali und Eugénie Le Sommer sorgten mit ihren Toren zwischen der 15. und 23. Minute früh für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit doppelte die 34-jährige Le Sommer nach und erzielte per Kopf das 4:0.

Die Nordafrikanerinnen, die in ihrer Gruppe das favorisierte Deutschland hinter sich liessen, konnten in der ganzen Partie bloss Nadelstiche setzen und waren klar unterlegen. Im Viertelfinal treffen die Französinnen auf Co-Gastgeber Australien.

Damit haben sich in der ersten K.o.-Runde der WM fast immer die Gruppensiegerinnen durchgesetzt, die einzige Ausnahme bildete ausgerechnet das Duell Schweiz gegen Spanien. Die Spanierinnen, die sich in der Gruppe B hinter Japan im 2. Rang klassierten, entschieden die Begegnung am Samstag mit 5:1 für sich.

Frankreich - Marokko 4:0 (3:0).

Adelaide. 13'557 Zuschauer. SR Penso (USA).

Tore: 15. Diani 1:0. 20. Dali 2:0. 23. Le Sommer 3:0. 70. Le Sommer 4:0. (nih/sda)