Catalina Umse schiesst Kolumbien eine Runde weiter. Bild: keystone

Kolumbien gewinnt das Aussenseiterduell gegen Jamaika

Kolumbien – Jamaika 1:0

Kolumbien knackt die jamaikanische Defensive und erreicht dank einem 1:0 die Viertelfinals der WM in Australien und Neuseeland. In der 51. Minute kam die jamaikanische Verteidigerin knapp nicht an den weiten Flankenball der 18-jährigen Ana Guzman. Die 15 Jahre ältere Catalina Usme profitierte und brachte Kolumbien mit einem Schuss in die entfernte Torecke in Führung. Es war im vierten Spiel des Turniers Jamaikas erster Gegentreffer – notabene nach Gruppengegnern wie Frankreich oder Brasilien.

Die Fussballerinnen des karibischen Inselstaats, die sich mit nur einem erzielten Tor die Qualifikation für die Achtelfinals gesichert hatten, fanden in der Folge kein Rezept, die kolumbianische Abwehr zu überwinden. Vielmehr hätte Leicy Santos kurz vor Schluss beinahe auf 2:0 erhöht, ihr Kopfball landete jedoch am Pfosten. Kolumbien, das nach dem Achtelfinal-Einzug 2015 erstmals ein K.o.-Spiel an einer WM gewonnen hat, trifft im Viertelfinal auf England.

Kolumbiens Catalina Usme erzielt das einzige Tor der Partie. Video: SRF

Kolumbien – Jamaika

Melbourne. - 27'706 Zuschauer. - SR Jacewicz (AUS). - Tor: 51. Usme 1:0. - Bemerkungen: 86. Kopfball an den Pfosten Santos (Kolumbien). (kat/sda)

