Wo die Champions League heute im Pay-TV und im Free-TV läuft

In der Champions League stehen am Mittwoch die weiteren Spiele des fünften Spieltages an. In der Gruppenphase geht es dabei für 16 Teams um den Verbleib in den europäischen Ligen. Schweizer Meister YB konnte sich den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League am Dienstag bereits sichern. Sehr zum Ärger vieler Fans wurde dieses Spiel leider nicht im Free-TV übertragen.

Für den Mittwoch sieht es etwas besser aus. Welche Spiele diese Woche im Free-TV wo gezeigt werden und wo die Partien im Pay-TV laufen, erfährst du hier:

Free-TV

Mauro Icardi von Galatasaray sorgte im spannenden Hinspiel gegen Manchester United für die Entscheidung. Bild: keystone

Diese Woche werden im Free-TV nur zwei Spiele gezeigt. Auf 3+ siehst du am Mittwoch die Partie Galatasaray gegen Manchester United. Die Sendung beginnt um 18.15 Uhr, angepfiffen wird dann um 18.45 Uhr.

Auf Canal+ wird das Spiel Arsenal gegen Lens mit Anpfiff 21.00 Uhr mit französischem Kommentar ausgestrahlt. Die Sendung beginnt bereits um 19.45 Uhr mit einem Rückblick auf die bisherigen Spiele.

Pay-TV

Die Königlichen von Real Madrid konnten das Hinspiel in Neapel 3:2 gewinnen. Nun dürsten die Neapolitaner nach Rache. Bild: keystone

Galatasaray – Manchester United (18.45 Uhr)

Sevilla – PSV Eindhoven (18.45 Uhr)

Bayern München – FC Kopenhagen (21.00 Uhr)

Real Madrid – Napoli (21.00 Uhr)

Real Sociedad – RB Salzburg (21.00 Uhr)

Braga – Union Berlin (21.00 Uhr)

Arsenal – Lens (21.00 Uhr)

Benfica – Inter Mailand (21.00 Uhr)

Im Bezahl-Fernsehen werden alle Spiele der Champions League in der Schweiz ausschliesslich auf blue Sport gezeigt.

Kann ich einzelne Spiele mieten?

Seit dem 21. Juni 2023 können über blue Sport keine einzelnen Partien mehr über «Pay-per-View» gemietet werden. Die Mindestlaufzeit eines Abos beläuft sich auf einen Monat. (leo)