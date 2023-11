Milan verliert gegen Dortmund vor heimischen Publikum mit 1:3. Bild: keystone

Dortmund führt «Todesgruppe» nach Sieg über Milan an, PSG enttäuscht gegen Newcastle

Am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase konnte Manchester City die Partie gegen Leipzig nach einem Rückstand noch drehen. PSG enttäuschte beim 1:1 gegen Newcastle und das verletzungsgeplagte Milan ging vor heimischem Publikum gegen Dortmund unter.

Mehr «Sport»

Diese Teams sind bereits für die K.o.-Runden qualifiziert

Atletico Madrid

Bayern München

Borussia Dortmund

Barcelona

Inter Mailand

Lazio Rom

RB Leipzig

Manchester City

Real Madrid

Real Sociedad

Gruppe E

Lazio Rom – Celtic Glasgow 2:0

Lange passierte in Rom in der Partie zwischen Lazio und Celtic Glasgow wenig – bis in der 61. Minute Ciro Immobile eingewechselt wurde. Der Italiener stellte mit seinen Toren in der 82. und der 85. Minute auf 2:0. Dank dem Sieg über Celtic haben die Römer gute Karten auf den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Die Schotten müssen sich indes vorzeitig aus dem Europapokal verabschieden.

Immobile – der Mann des Spiels. Bild: keystone

Lazio Rom - Celtic Glasgow 2:0 (0:0).

50'555 Zuschauer.

SR Meler (TUR).

Tore: 82. Immobile 1:0. 85. Immobile 2:0.

Bemerkungen: Celtic Glasgow ohne Siegrist (nicht im Aufgebot).



Feyenoord – Atletico 1:3

Atlético gewann bei Feyenoord Rotterdam durch zwei Eigentore und einen sehenswerten Treffer von Verteidiger Mario Hermoso mit 3:1. Lazio Rom schlug dank dem späten Doppelpack von Ciro Immobile Celtic Glasgow mit 2:0.

Atletico lässt gegen Feyenoord nichts anbrennen. Bild: keystone

Feyenoord Rotterdam - Atlético Madrid 1:3 (0:1).

SR Taylor.

Tore: 14. Geertruida (Eigentor) 0:1. 57. Hermoso 0:2. 77. Wieffer 1:2. 81. S. Giménez (Eigentor)

Gruppe F

Milan – Dortmund 1:3

Borussia Dortmund gelingt in der Champions League am vorletzten Spieltag die vorzeitige Qualifikation für die Achtelfinals. Am Anfang des 3:1-Auswärtssieges von Dortmund bei der AC Milan stand der Schweizer Goalie Gregor Kobel. Der bald 26-Jährige parierte in der 6. Minute einen Penalty von Olivier Giroud. Etwas später brachte Marco Reus die Dortmunder ein erstes Mal in Führung. Nach der Pause sorgten der 19-jährige Engländer Jamie Bynoe-Gittens und der 21-jährige Deutsche Karim Adeyemi innerhalb von zehn Minuten für die Tore zum 2:1 und 3:1.

Milan musste auf viele Spieler verzichten, die verletzungsbedingt ausfielen. Bild: keystone

AC Milan - Borussia Dortmund 1:3 (1:1).

SR Kovács.

Tore: 10. Reus (Penalty) 0:1. 37. Chukwueze 1:1. 59. Bynoe-Gittens 1:2. 69. Adeyemi 1:3.

Bemerkungen: AC Milan ohne Okafor (nicht im Aufgebot). Borussia Dortmund mit Kobel. 6. Kobel hält Penalty von Giroud.

PSG – Newcastle 1:1

Während sich der BVB in der Hammergruppe noch vor dem letzten Spieltag einen Platz in der K.o.-Runde sicherte, verpasste es Paris Saint-Germain gleiches zu tun. Der französische Meister verhinderte beim 1:1 daheim gegen Fabian Schär Newcastle aber immerhin Schlimmeres. Erst in der 98. Minute gelang Kylian Mbappé via Penalty das 1:1. Durch den einen Punkt hat PSG das Weiterkommen in den eigenen Händen, muss aber zum Abschluss der Gruppenphase in Dortmund gewinnen, um sicher weiterzukommen.

PSG kam gegen Newcastle nicht über ein Unentschieden hinaus. Bild: keystone

Paris Saint-Germain - Newcastle United 1:1 (0:1).

SR Marciniak.

Tore: 24. Isak 0:1. 98. Mbappé (Penalty) 1:1.

Bemerkung: Newcastle United mit Schär.

Gruppe G

Manchester City – Leipzig 3:2

In der Gruppe der Young Boys sind alle Entscheidungen gefallen, nachdem Manchester City sich durch das 3:2 daheim gegen Leipzig den Gruppensieg gesichert hat. Die Engländer korrigierten einen 0:2-Pausenrückstand. Erling Haaland gelang dabei sein 40. Tor im 35. Champions-League-Match. Manuel Akanji, der beim ersten von zwei Toren des Leipzigers Lois Openda nicht gut aussah, spielte für den Titelverteidiger durch.

Manchester City konnte den missratenen Start wieder ausbügeln. Bild: keystone

Manchester City - RB Leipzig 3:2 (0:2).

SR Nyberg.

Tore: 13. Openda 0:1. 33. Openda 0:2. 54. Haaland 1:2. 70. Foden 2:2. 87. Álvarez 3:2.

Bemerkung: Manchester City mit Akanji.

YB – Roter Stern Belgrad 2:0

Gruppe H

Donezk – Antwerpen 1:0

Nach dem Sieg gegen Antwerpen hat Donezk neun Punkte auf dem Konto und liegt in der Gruppe H einen Punkt hinter Porto auf Rang drei. Die Belgier stehen nach fünf Spielen weiterhin ohne Punkte da.

Aufgrund des Krieges traten die beiden Teams aus der Ukraine und Belgien in Deutschland gegeneinander an. Bild: keystone

Schachtar Donezk - Royal Antwerp 1:0 (1:0).

Hamburg.

SR Frankowski.

Tor: 12. Matwienko 1:0.

Barcelona – Porto 2:1

Dem FC Barcelona sicherten zwei Portugiesen das 2:1 gegen den FC Porto. João Cancelo und João Felix wendeten die Partie nach dem 0:1. Der zweite Achtelfinal-Platz in der Gruppe mit den Katalanen wird in der letzten Runde im Direktduell zwischen Porto und Schachtar Donezk verteilt. Die Ukrainer haben nach dem 1:0 im Exil in Hamburg gegen Antwerpen wie Porto neun Punkte auf dem Konto.