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WM 2026: Deutschland bricht Brasilien-Rekord bei 7:1 gegen Curaçao

epa13037019 Kai Havertz of Germany celebrates scoring the 7-1 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Curacao, in Houston, USA, 14 June 2026. EPA/SAM WASSON
Die Nummer 7 schoss das 7. Tor und Deutschland damit an die Spitze der ewigen WM-Rangliste.Bild: keystone

Deutschland bricht WM-Rekord bei Schützenfest – doch Brasilien kann zurückschlagen

14.06.2026, 23:4314.06.2026, 23:43

17 Minuten lang kam Deutschland kurz ins Wanken, dachte womöglich an die beiden letzten Weltmeisterschaften zurück, an denen es mit zwei Niederlagen gegen Mexiko (0:1 im Jahr 2018) und Japan (1:2 im Jahr 2022) gestartet war. Doch bald nach dem Ausgleichstreffer von Curaçaos Livano Comenencia, der beim FC Zürich unter Vertrag steht, gingen die Deutschen wieder in Führung.

Nico Schlotterbeck erzielte in der 38. Minute das 2:1, Kai Havertz erhöhte noch vor der Pause per Penalty auf 3:1. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie dann zum Schützenfest: Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav und nochmal Havertz sorgten für den 7:1-Endstand.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Das Ergebnis gegen den Karibikstaat, der erstmals an einer WM dabei ist, erinnert auch Brasilien an den WM-Halbfinal von 2014, in dem Deutschland den damaligen Gastgeber mit demselben Resultat abfertigte. «Deutschland beschert Curaçao einen Brasilien-Tag», schrieb die Zeitung «O Tempo» gemäss Sport1. Und wieder hat es einen negativen Effekt auf den Rekordweltmeister.

Erster Kantersieg dieser WM: Curaçao ist für Deutschland kein Gradmesser

Denn dank seiner sieben Tore ist das DFB-Team in der ewigen WM-Rangliste nun die Nation mit den meisten Treffern. 239 Mal trafen Havertz, Miroslav Klose, Rudi Völler, Gerd Müller, Fritz Walter und Co. bei Weltmeisterschaften. Und damit einmal mehr als die Seleçao. Noch dazu benötigte Deutschland dazu zwei Spiele weniger als Brasilien, das 115 WM-Partien bestritten hat.

Die ewige Rangliste der Nationen mit den meisten Toren an Weltmeisterschaften.
Die ewige Rangliste der Nationen mit den meisten Toren an Weltmeisterschaften.Bild: wikipedia

Die Brasilianer können aber bald zurückschlagen: In der Nacht auf Samstag treffen sie auf Haiti. Mit zwei Treffern würden sie sich den Thron zurückerobern. Der Titel des torreichsten Landes an Fussball-Weltmeisterschaften dürfte in den nächsten Wochen noch einige Male wechseln. Hinter Deutschland und Brasilien kommt übrigens lange nichts: Argentinien folgt mit 152 Toren auf Platz 3, Frankreich steht mit 136 Treffern auf Platz 4 und Italien komplettiert die Top 5 mit 128 Toren. Die Schweiz steht mit 55 Treffern in 42 Spielen übrigens auf Platz 17.

Keine Veränderungen dürfte es in der ewigen Punkterangliste geben. In diese fliessen auch die Ergebnisse von K.o.-Spielen nach 90 Minuten ein. Der fünffache Weltmeister Brasilien hat mit 248 Punkten 20 Zähler Vorsprung auf Deutschland. Beide haben maximal noch sieben Spiele am Turnier in Nordamerika vor sich – also nur wenn die Deutschen alle in regulärer Spielzeit gewinnen und Brasilien ohne weiteren Punkt in der Gruppenphase ausscheidet, könnten sie sich auch diesen Rekord schnappen. (nih)

FCZ-Spieler Comenencia lässt Curaçao mit historischem Tor träumen
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Aus Schlumpfhausen komm ich her und Curaçao mag ich sehr!
quelle: keystone / karen warren
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